Με την παροιμία «Ο μήνας χάνει τα νερά, ο χρόνος δεν τα χάνει», ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για την νέα ανατροπή το καιρού που φέρνει ισχυρές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του αναμένεται κακοκαιρία τύπου Π, ενώ τα συστήματα που φτάνουν από την Ιταλία αναμένεται να φέρουν έντονα φαινόμενα Πέμπτη και Παρασκευή.

Οι βροχές θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια τμήματα, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η ανάρτηση Κολυδά