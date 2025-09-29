Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες αλλά και πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν κατά βάση από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα, κυρίως τις πρωινές ώρες στα νότια, θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικά στα νότια και την Κρήτη, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς.

Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το πρωί, ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 23 βαθμών.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στην ανατολική Μακεδονία θα πνέουν βορειοανατολικοί τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Κυρίως στα νότια, νωρίς το πρωί, είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορειοδυτικούς.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα νότια το πρωί. Οι άνεμοι θα έχουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, με προσωρινή ενίσχυση σε νότιους-νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια το πρωί. Η θερμοκρασία στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα βόρεια και νότιοι στα υπόλοιπα, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους-βορειοδυτικούς.

Αίθριος ο καιρός την Τρίτη

Για την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26.

Νεφώσεις την Τετάρτη

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ο καιρός στα Δωδεκάνησα θα είναι γενικά αίθριος. Στη δυτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν, με βροχές στο Ιόνιο και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων αργά το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 6 μποφόρ ανάλογα με την περιοχή. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Επιστρέφει η κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στα δυτικά και βόρεια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που θα επεκταθούν σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα εκτός του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, τα φαινόμενα ίσως να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες ή βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα στην ανατολική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε βόρειους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια.