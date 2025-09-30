Αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου έως το βράδυ προβλέπονται ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 26 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πρόσκαιρες ασθενείς βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία 16 με 24 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία 14 με 23 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς, στη δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 15 με 25 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 18 με 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Στη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη. Στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το απόγευμα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025: Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι νεφώσεις και το βράδυ τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, τοπικά ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι στα δυτικά και το βράδυ στα ανατολικά. Θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση.

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές έως το απόγευμα, κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά και δυτικοί στα ανατολικά 3 με 5 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.