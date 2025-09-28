Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι άστατος, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα νότια τμήματα, δηλαδή σε Κυκλάδες, νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα οι βροχές θα αρχίσουν να εξασθενούν, προσφέροντας σταδιακά καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Άνεμοι με βόρειες διευθύνσεις

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ το πρωί στα νότια θα επικρατήσουν πρόσκαιρα νοτιάδες με την ίδια ισχύ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, αφού δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Μόνο στα νότια τμήματα η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο υψηλή, φτάνοντας τοπικά τους 25 με 26 βαθμούς.

Βροχερό ξεκίνημα και βελτίωση στην Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ωστόσο από το απόγευμα αναμένεται βαθμιαία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη με παροδικές βροχές

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν επίσης αυξημένες νεφώσεις, με παροδικές τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, τοπικά έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η τάση των επόμενων ημερών

Η τάση δείχνει ότι οι βροχές και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν στη χώρα για αρκετές ημέρες, με διακυμάνσεις στην ένταση και την έκταση των φαινομένων, ενώ από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου φαίνεται να μας επηρεάζει μία νέα διαταραχή που θα φέρει έντονες βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ωστόσο, καθώς πλησιάζουν οι μέρες, θα υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο, καθώς και πότε και για πόσο θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα.