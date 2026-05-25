Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει νεκρός, όπως κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος. Μια μοτοσυκλέτα παρέσυρε μια πεζή γυναίκα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από τη διάβαση.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η γυναίκα φαίνεται να ελέγχει προσεκτικά τον δρόμο στην κεντρική οδό των Γουρνών, πριν κατέβει από το πεζοδρόμιο για να περάσει απέναντι.

Την ίδια στιγμή, ο οδηγός της μηχανής κινείται με μεγάλη ταχύτητα και παρασύρει τη γυναίκα, παρά το γεγονός ότι εκείνη ελέγχει και προς τις δύο κατευθύνσεις πριν ξεκινήσει να διασχίσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με τον σύζυγο της τραυματισμένης, ο οδηγός είναι 35 ετών και οδηγούσε μηχανή 300 κυβικών χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Όπως ανέφερε, ο αναβάτης έκανε προσπέραση σε προπορευόμενο όχημα και με υπερβολική ταχύτητα χτύπησε τη γυναίκα.

Το θύμα εκτοξεύτηκε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Παρότι επέζησε, αναμένεται να χρειαστεί μακρά περίοδο αποκατάστασης, σε έναν πραγματικό Γολγοθά για την υγεία και την επανένταξή της.