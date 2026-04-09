Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε εντυπωσιακή νίκη 2-0 στο Καμπ Νόου απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 44ο λεπτό, αποκτώντας μεγάλο προβάδισμα για τα ημιτελικά του Champions League.

Το σκορ άνοιξε στο πρώτο μέρος ο Χουλιάν Άλβαρες με αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ στο 45′, ενώ στο 70′ ο Αλεξάντερ Σέρλοθ διπλασίασε τα γκολ με υπέροχο σουτ στην κίνηση. Η Μπαρτσελόνα έμεινε από νωρίς με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Κουμπαρσί, γεγονός που επέτρεψε στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να ελέγξει καλύτερα το παιχνίδι.

Ο αγώνας

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και δημιούργησαν τρεις μεγάλες ευκαιρίες με τους Ράσφορντ και Κανσέλο, ενώ η Ατλέτικο απείλησε κυρίως με τον Άλβαρες. Στο 18′ ακυρώθηκε γκολ του Ράσφορντ ως οφσάιντ, ενώ η ομάδα του Σιμεόνε σταδιακά κλείδωσε την άμυνά της, αποτρέποντας την πίεση της Μπαρτσελόνα.

Η αποβολή του Κουμπαρσί στο 41′ για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Σιμεόνε και το γκολ του Άλβαρες τέσσερα λεπτά αργότερα έδωσαν το πρώτο χτύπημα στους Μαδριλένους. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα πίεσε, αλλά οι προσπάθειες του Ράσφορντ απέτυχαν (συμπεριλαμβανομένου ενός δοκαριού), ενώ ο Σέρλοθ στο 70′ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ατλέτικο πηγαίνει στο «Μετροπολιτάνο» την Τρίτη 14/4 με μεγάλο προβάδισμα για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Τζοάν Γκαρσία, Κουντέ (73′ Αραούχο), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο (86′ Μπαλντέ), Έρικ Γκαρσία, Πέδρι (46′ Γκάβι), Γιαμάλ, Όλμο, Ράσφορντ (73′ Τόρες), Λεβαντόβσκι (46′ Φερμίν)

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Μούσο, Μολίνα, Λε Νορμάν, Χάντσκο (32′ Πουμπίλ), Ρουτζέρι, Σιμεόνε (79′ Γκονζάλες), Γιορέντε, Κόκε (60′ Μπαένα), Λούκμαν (60′ Σέρλοθ), Γκριεζμάν (79′ Αλμάντα), Άλβαρες