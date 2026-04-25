Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (24/4) στην είσοδο του Αλιβερίου, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο 17χρονος, ήταν κλεμμένη.

Η είδηση του θανάτου του ανήλικου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το δίκυκλο βρέθηκε στην κατοχή του, λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο νόμιμος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας, στρατιωτικός στο επάγγελμα, παρουσιάστηκε το πρωί του Σαββάτου (25/4) στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου. Κατήγγειλε ότι το όχημά του είχε κλαπεί έξω από την κατοικία του την προηγούμενη ημέρα και τόνισε πως το μοναδικό του κλειδί βρισκόταν στην κατοχή του.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που ο 17χρονος κατάφερε να θέσει σε λειτουργία τη μηχανή και να κινηθεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Παράλληλα, η αποκάλυψη αυτή έδωσε απαντήσεις στο αρχικό θρίλερ με την ταυτοποίηση του οδηγού, καθώς οι πινακίδες οδήγησαν αρχικά τις αρχές στον στρατιωτικό, ο οποίος όμως εντοπίστηκε σώος.

Η σύγκρουση με το ασθενοφόρο, το οποίο επέστρεφε από διακομιδή στη Χαλκίδα, ήταν σφοδρή. Ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος κατέθεσε ότι η μοτοσικλέτα κινούνταν με πολύ υψηλή ταχύτητα και χωρίς φώτα, ενώ ο ανήλικος δεν φορούσε κράνος. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ ο οδηγός του ασθενοφόρου οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για τις απαραίτητες διευκρινίσεις.