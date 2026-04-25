Τροχαίο με τραγική κατάληξη σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Εύβοια, όταν ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το θανατηφόρο συμβάν έγινε στη διασταύρωση κοντά στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ασθενοφόρο που κινούνταν στην περιοχή.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 17χρονος αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα, παρά τις προσπάθειες για την παροχή βοήθειας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικά του Α.Τ. Αλιβερίου, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε καταγραφή των στοιχείων και συλλογή μαρτυριών.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η νέα τραγωδία στην άσφαλτο.