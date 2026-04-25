Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ξαφνικά, ενδιαφέρεστε περισσότερο για τα υλικά σας αγαθά κι αφήνετε πίσω τη νοοτροπία ότι είστε υπεράνω πραγμάτων. Ετσι, είναι μια καλή στιγμή αν

θέλετε να κάνετε μια κουβέντα για οικονομικά ζητήματα με ανθρώπους που σας χρωστάνε χρήματα ή είναι διατεθειμένοι να σας προσφέρουν μια αμοιβή για κάποιες υπηρεσίες σας.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η μέρα ίσως να χαρακτηριστεί από ενδιαφέροντα γεγονότα, που κάποιες στιγμές θα έχουν τη δύναμη να σας ταξιδέψουν. Μη γίνετε πολύ ξεροκέφαλοι

και συντηρητικοί γιατί αυτό δεν πρόκειται να σας κάνει καλό. Ακόμα κι αν χρειαστεί να δουλέψετε περισσότερο τώρα, μην το κάνετε ζήτημα γιατί στο τέλος θα λειτουργήσει υπέρ σας.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή αν θέλετε να κάνετε κάποιες κουβέντες για οικονομικά ζητήματα ή να αντιμετωπίσετε κάποιες πρακτικές εκκρεμότητες. Μην

έρχεστε σε αντιπαράθεση όμως με δικούς σας ανθρώπους για τα χρήματα. Προσπαθήστε να δράσετε ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας γιατί δεν σας ταιριάζει να μπαίνετε στον όχλο.

Καρκίνος

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Τα οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αν και θα είναι αρκετά δύσκολο να προβλέψετε κάποια απρόοπτα στοιχεία που

θα προκύψουν τώρα, προσπαθήστε να βρείτε μια ισορροπία στη ζωή σας. Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε τα έξοδά σας, θα μπείτε σε περιπέτειες, με αποτέλεσμα να ζημιωθείτε μακροπρόθεσμα.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Θα είστε αρκετά απασχολημένοι σήμερα. Από τη μία θα έχετε να οργανώσετε κάποια θέματα της δουλειάς, ακόμα κι αν βρίσκεστε εκτός γραφείου. Και από

την άλλη να χειριστείτε οικονομικές εκκρεμότητες που τώρα παίρνουν τη μορφή του κατεπείγοντος. Οπως και να έχει, δοκιμάστε να είστε ψύχραιμοι, μην έχετε χειρότερα.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Μπορείτε σήμερα να κάνετε πρακτικές δουλειές που αφήνατε εδώ και καιρό. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με εφαρμοσμένες τέχνες, μπορείτε να το κάνετε

τώρα γιατί θα είστε αρκετά δημιουργικοί. Γενικότερα, ό,τι σας ερεθίζει την περιέργεια και την παρατηρητικότητα θα είναι αυτή η λεπτομέρεια που θα σας κάνει να πάτε ένα βήμα μπροστά.

Ζυγός

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Να μην έχετε μεγάλες απαιτήσεις από τους άλλους σήμερα αφού με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα σας απογοητεύσουν. Καλό θα ήταν επίσης

να μην ανακατεύεστε στα οικονομικά των άλλων και να κοιτάτε ό,τι αφορά αποκλειστικά εσάς. Δεν είναι κακό να έχετε δική σας ατζέντα και να την τηρείτε.

Σκορπιός

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η οικονομική πλευρά μιας συμφωνίας σας τώρα μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο προβληματική απ’ ό,τι πιστεύατε. Το να αυτοσχεδιάζετε στην καριέρα

σας, στο σπίτι και στην προσωπική σας ζωή δεν θα είναι αρκετό για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Οπότε πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Τοξότης

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή για διασκέδαση και χαλαρές δραστηριότητες. Μπορείτε πολύ άνετα ν’ ασχοληθείτε με παιχνίδια, αθλητικούς αγώνες,

ραντεβού ή απλά να περάσετε ευχάριστες στιγμές με τα δικά σας πρόσωπα που σας έχουν λείψει από την καθημερινότητά σας. Ακόμα κι αν τα οικονομικά σας δεν είναι ανθηρά, αυτός δεν είναι λόγος για να το βάζετε κάτω.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η πιθανότητα να τσακωθείτε με κάποιο πρόσωπο του στενού οικογενειακού σας κύκλου είναι μεγάλη σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, εσείς πρέπει να παραμείνετε

ψύχραιμοι και να μη χαλάσετε το πρόγραμμα σας. Ναι, είναι δύσκολο ν’ ακούτε άσχημες κριτικές από τους γύρω σας, αλλά πρέπει ν’ αντέξετε.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Στην αρχή της ημέρας ίσως ανταλλάξετε κάποιες βαριές κουβέντες με αρκετά δικά σας πρόσωπα. Αντί όμως να προσπαθήσετε να υψώσετε κι άλλο

τους τόνους της αντιπαράθεσης, το πιο σωστό είναι να τους ρίξετε και να μην ερεθίσετε κι άλλο τα πράγματα. Είναι καλό που έχετε δική σας γνώμη για τα πάντα, αλλά δεν μπορείτε να την επιβάλλετε.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Τα όποια προβλήματα συναντήσετε τώρα δεν θα είναι τόσο αθώα όσο μπορεί να δείχνουν. Για παράδειγμα, οι οικονομικές σας δυσκολίες κρύβουν από

πίσω τους ολόκληρο παρασκήνιο, το οποίο σωστό θα ήταν να κοιτάξετε. Είναι σίγουρα δύσκολο να κάνετε αυτοκριτική, αλλά τη δεδομένη στιγμή είναι το μόνο πράγμα που θα σας βοηθήσει να πάτε μπροστά.