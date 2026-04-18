Ο αστρολογικός χάρτης της ημέρας ξεδιπλώνεται μέσα από τις προβλέψεις της εφημερίδας Τα Νέα. Με έμφαση στις επικοινωνιακές ευκαιρίες, τις νέες συνεργασίες αλλά και τις προκλήσεις της καθημερινότητας, δείτε πώς διαμορφώνονται οι τάσεις για τα δώδεκα ζώδια και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις πλανητικές επιρροές προς όφελός σας.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η σημερινή ημέρα ενδείκνυται για να διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Ιδιαίτερα όσοι κάνουν κάποια μαθήματα, είναι φοιτητές ή επιχειρηματίες, θα ευνοηθούν σημαντικά και θα γνωρίσουν νέα πράγματα που θα τους βοηθήσουν στην πορεία του Σαββατοκύριακου. Οσοι ασχολούνται με τον τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών, θα έχουν αρκετή πρόοδο στις δουλειές τους.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Είναι μια καλή ημέρα σήμερα για να κάνετε επαφές με τους γύρω σας και νέες ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρείτε κάποιον σύμμαχο ή συνεργάτη ο οποίος τις επόμενες ημέρες θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε διάφορα προβλήματα. Οταν είστε κι εσείς πιο ανοιχτοί και ζείτε πιο έντονα, η καθημερινότητά σας αποκτά άλλο νόημα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Η ανάγκη σας για επικοινωνία θα είναι πιο έκδηλη σήμερα. Μη φοβηθείτε να πλησιάσετε τους άλλους αφού θα θέλουν κι αυτοί να μάθουν νέα σας και να σας γνωρίσουν καλύτερα. Απολαύστε συζητήσεις, διαλόγους, συμβουλές και νέες γνωριμίες γιατί θα γεμίσουν τη μέρα σας. Μην ξαφνιαστείτε αν κάποιος σας φλερτάρει.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Σήμερα θα μάθετε πολλά νέα πράγματα. Η ημέρα ενδείκνυται για δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τις ανταλλαγές αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Αν κάποιος συνάδελφος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί σας, απλά για να κουτσομπολεύσει τα του γραφείου, αποφύγετέ τον. Γενικά, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μπλέκετε σε ίντριγκες.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Αν έχετε εκκρεμότητες σήμερα, προσπαθήστε να τις αντιμετωπίσετε με δημιουργικούς τρόπους. Οσο πιο περίπλοκα είναι τα πράγματα, τόσο περισσότερο πρέπει ν’ αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη ώστε να έχετε πρωτότυπες ιδέες. Δείτε την κατάσταση ως μια πρόκληση για τις ικανότητές σας. Οπως και να έχει, ευεργετική διαδικασία θα είναι αυτή.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας σήμερα θα εναλλάσσονται συνεχώς. Τη μια στιγμή θα ζείτε την απόλυτη ευτυχία και την επόμενη θα φέρνετε την καταστροφή του κόσμου. Ισως να προκύψουν εκπλήξεις και ευχάριστα γεγονότα στο σπίτι σας. Να είστε όσο πιο κοντά μπορείτε στα δικά σας πρόσωπα.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Η περιέργειά σας και η ανάγκη σας να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει γύρω σας, σήμερα θα σας φέρουν στα όρια της υστερίας. Προσέξτε όμως γιατί είναι πιθανό κάθε πληροφορία που θα μαθαίνετε να σας κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Αν περάσετε πολλή ώρα στον δρόμο λόγω κίνησης ή ατυχημάτων, να κάνετε μεγάλη υπομονή.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Θα είναι υπέροχη ημέρα η σημερινή για όσους θέλουν να αφοσιωθούν στο διάβασμα ή σε μια πνευματική εργασία. Μιας και τα υπόλοιπα στοιχεία γύρω σας είναι κάπως αβέβαια, φροντίστε εσείς να κάνετε συγκεκριμένο αυτό με το οποίο καταπιάνεστε κάθε φορά. Αν έχετε σκοπό να πλουτίσετε τις γνώσεις σας, κρατήστε σημειώσεις και επεξεργαστείτε τες.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Οι ευκαιρίες σας σήμερα είναι πολλές. Το πρόβλημά σας είναι, ωστόσο, ότι εσείς δεν είστε αρκετά αποφασισμένοι ώστε να τις εκμεταλλευτείτε όλες. Αφήστε λοιπόν το ένστικτό σας ελεύθερο ώστε να αποφασίσει τι θα διαλέξει και τι θα αφήσει να φύγει. Ακόμα και αν ζοριστείτε, σε καλό θα σας βγει.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Τ’ άστρα σήμερα σας συμβουλεύουν να ξεχάσετε για λίγο τα δικά σας θέματα και να δείξετε ενδιαφέρον για τα προβλήματα των άλλων. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ευεργετικό γιατί έτσι θα έχετε την ευκαιρία ν’ αδειάσετε το μυαλό σας απ’ τις ανησυχίες και να επικεντρωθείτε σε άλλα, πιο ουδέτερα ζητήματα.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Είναι μια καλή ευκαιρία η σημερινή ημέρα για να έρθετε σε επικοινωνία με πρόσωπα με τα οποία έχετε χάσει την επαφή. Την ίδια στιγμή, όχι απλώς θα νιώθετε την ευχαρίστηση της συνάντησης με παλιούς φίλους, αλλά θ’ αντλήσετε και ικανοποίηση, μιας και θα ξυπνήσουν μέσα σας συναισθήματα έντονα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η ζωή σάς δίνει σήμερα πολλές ευκαιρίες αναψυχής και χαλάρωσης. Αφήστε λοιπόν ό,τι κι αν κάνετε και σας προβληματίζει και προσπαθήστε να επικεντρωθείτε σε πράγματα που είναι ευχάριστα. Μην ανησυχείτε, ακόμα και αν πάρετε λάθος μονοπάτι σε κάποια στιγμή της ημέρας, οι συγκυρίες θα σας οδηγήσουν εκεί που πρέπει.