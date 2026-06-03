ΚΡΙOΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Σήμερα είστε υπερβολικά ευαίσθητοι και μοιάζετε να πληγώνεστε με την παραμικρή κουβέντα που θα σας πουν οι άλλοι. Μια και οι άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τις δικές σας αντιδράσεις, φροντίστε να αποφύγετε την υπερβολή στα λόγια σας.

ΤΑYΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Θα είναι αρκετά εύκολο για εσάς να μπείτε σε μια ζωντανή συζήτηση, αφού θα είστε πολύ επικοινωνιακοί. Θα διαπιστώσετε ότι είστε η κόλλα που κρατάει μαζί όλο αυτό το οικοδόμημα, γιατί χάρη στις πληροφορίες που θα παρέχετε και τις απόψεις που θα καταθέσετε θα δώσετε τροφή για να πάει παρακάτω η κουβέντα.

ΔIΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η φυσική και η πνευματική σας κατάσταση κάθε άλλο παρά καλές μπορεί να χαρακτηριστούν τώρα. Κάτι είναι στο μυαλό σας και σας απασχολεί, με αποτέλεσμα να μην είστε τόσο συγκεντρωμένοι όσο πρέπει. Αν θέλετε εν τέλει να βγάλετε μια άκρη, ακολουθήστε τις οδηγίες όσων ξέρουν κάτι παραπάνω από εσάς.

ΚΑΡΚIΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Σήμερα πρέπει να συγκεντρωθείτε στην προσωπική σας ζωή. Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας και το βαρύ πρόγραμμά σας θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις διαπροσωπικές σας σχέσεις που θα επιβαρυνθούν σημαντικά τώρα. Είναι καιρός λοιπόν να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους.

ΛEΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η προσοχή σας πρέπει να στραφεί τώρα στο σπίτι και την οικογένειά σας. Είναι γεγονός πως όταν νιώθετε ότι σας αγαπούν και σας σέβονται, τότε αποδίδετε καλύτερα και μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα.

ΠΑΡΘEΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή για να κάνετε κάθε είδους δραστηριότητα: να αναλύσετε γεγονότα και καταστάσεις, να βρείτε τι είναι αυτό που σας προβληματίζει και φυσικά να φτάσετε μπροστά στις κατάλληλες λύσεις των θεμάτων σας.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η μέρα σας θα είναι αρκετά επιτυχημένη, αρκεί να καταφέρετε να κρατήσετε μακριά τις αρνητικές σκέψεις. Μη βυθιστείτε στις αποτυχίες και τα λάθη που ενδεχομένως έχετε κάνει στο παρελθόν, αφού έτσι δεν πρόκειται να πάτε μπροστά. Οσο γρηγορότερα τα ξεπεράσετε τόσο το καλύτερο για εσάς.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Κάποιες αρνητικές πτυχές του χαρακτήρα σας τώρα θα αναδυθούν, με αποτέλεσμα να μη σχηματίσουν όσοι δεν σας ξέρουν πραγματικά την καλύτερη ιδέα. Επομένως αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να κρατήσετε υπό έλεγχο τον ναρκισσισμό, την υπεροψία και τον εγωισμό σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Σήμερα είναι η κατάλληλη ημέρα για να έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν σας και επιτέλους να κλείσετε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις σας. Ετσι, μην ξαφνιαστείτε αν συναντήσετε κάποιον παλιό σας φίλο ή τυχαία έρθουν στα χέρια σας παλιοί φάκελοι ή αρχεία. Διαχειριστείτε με συνέπεια και σχολαστικότητα τα πάντα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Αν θέλετε να σκεφτείτε ένα νέο σχέδιο για το πώς θα πάτε μπροστά στη δουλειά σας, η σημερινή είναι η κατάλληλη ημέρα για να το κάνετε. Μπορεί κάποιες στιγμές να θέλετε να αφήσετε τους πάντες και τα πάντα και να κρυφτείτε σε μια γωνιά, ωστόσο δεν είναι η τακτική που θα κάνει τη διαφορά τώρα. Ξανασκεφτείτε το.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Το να αλλάξετε κατεύθυνση στα σχέδιά σας και να υιοθετήσετε νέες τακτικές δεν πρόκειται να αποφέρει τους καρπούς που θα θέλατε τώρα. Αντ’ αυτού, είναι προτιμότερο να περάσετε την ημέρα σας προσπαθώντας να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με τους ανθρώπους που πραγματικά αισθάνεστε κοντά σας και η γνώμη τους έχει κάποια βαρύτητα.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή για οτιδήποτε ανορθόδοξο και αντισυμβατικό μπορεί να περνά από το μυαλό σας. Οι δοκιμασμένοι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζατε μέχρι στιγμής τα πράγματα, ναι, έχουν τη γλύκα τους αλλά είναι στιγμή πια να ξεκολλήσετε από τα συνηθισμένα και να κινηθείτε προς νέες κατευθύνσεις.