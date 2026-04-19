Με έμφαση στις επικοινωνιακές ευκαιρίες, τις νέες συνεργασίες και τις προκλήσεις της καθημερινότητας, οι πλανητικές όψεις δείχνουν πώς διαμορφώνονται οι τάσεις για τα 12 ζώδια και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις επιρροές προς όφελός σας.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η ημέρα ευνοεί τη διεύρυνση των οριζόντων σας. Όσοι ασχολείστε με σπουδές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα γνωρίσετε νέα πράγματα που θα σας βοηθήσουν στην πορεία του Σαββατοκύριακου.

Ευνοϊκή περίοδος και για όσους εργάζονται στον τομέα του τουρισμού ή των ταξιδιών, καθώς θα υπάρξει πρόοδος και θετικές εξελίξεις.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Η σημερινή ημέρα είναι κατάλληλη για επαφές και νέες γνωριμίες. Ένα πρόσωπο μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος ή συνεργάτης τις επόμενες ημέρες.

Όταν είστε πιο ανοιχτοί και ζείτε με μεγαλύτερη ένταση, η καθημερινότητά σας αποκτά νέο ενδιαφέρον και ενέργεια.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Η ανάγκη για επικοινωνία είναι έντονη σήμερα. Προσεγγίστε τους άλλους χωρίς φόβο, καθώς και εκείνοι θα θελήσουν να σας γνωρίσουν καλύτερα.

Απολαύστε τις συζητήσεις, τις ανταλλαγές απόψεων και τις νέες γνωριμίες που θα γεμίσουν τη μέρα σας με θετική διάθεση. Ένα φλερτ ίσως κάνει την εμφάνισή του απρόσμενα.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Η ημέρα φέρνει νέα δεδομένα και ευκαιρίες μάθησης. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση ή την παροχή υπηρεσιών ευνοούνται ιδιαίτερα.

Αποφύγετε κουτσομπολιά ή παρασκηνιακές συζητήσεις στον χώρο εργασίας. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να εμπλακείτε σε ίντριγκες.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Αν έχετε εκκρεμότητες, αντιμετωπίστε τις με δημιουργική σκέψη. Όσο πιο σύνθετα φαίνονται τα ζητήματα, τόσο περισσότερο αφήστε τη φαντασία σας να βρει πρωτότυπες λύσεις.

Δείτε τις δυσκολίες ως πρόκληση για τις ικανότητές σας· η διαδικασία αυτή θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας εναλλάσσονται σήμερα. Από τη χαρά μπορεί να περάσετε γρήγορα στην ανησυχία, όμως οι εκπλήξεις στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας ανανεώσουν.

Μείνετε κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε και θα νιώσετε ασφάλεια και ισορροπία.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Η περιέργειά σας είναι αυξημένη, όμως προσέξτε τις πληροφορίες που λαμβάνετε. Ορισμένες ειδήσεις μπορεί να σας αναστατώσουν χωρίς λόγο.

Αν βρεθείτε σε καθυστερήσεις ή κυκλοφοριακή συμφόρηση, οπλιστείτε με υπομονή και αποφύγετε τον εκνευρισμό.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η ημέρα είναι ιδανική για μελέτη ή ενασχόληση με πνευματικά ζητήματα. Εστιάστε σε ό,τι θέλετε να ολοκληρώσετε και αποφύγετε την πολυδιάσπαση.

Αν επιδιώκετε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας, κρατήστε σημειώσεις και οργανώστε τις ιδέες σας μεθοδικά.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Οι ευκαιρίες γύρω σας είναι πολλές, όμως η διστακτικότητά σας μπορεί να σας εμποδίσει να τις αξιοποιήσετε. Εμπιστευθείτε το ένστικτό σας για να αποφασίσετε τι αξίζει να κρατήσετε.

Ακόμη κι αν υπάρξουν δυσκολίες, το αποτέλεσμα θα είναι τελικά θετικό για εσάς.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Τα άστρα σάς προτρέπουν να στραφείτε προς τους άλλους και να δείξετε ενδιαφέρον για τα προβλήματά τους. Η στάση αυτή θα λειτουργήσει λυτρωτικά για εσάς.

Απομακρυνθείτε για λίγο από τις δικές σας ανησυχίες και επικεντρωθείτε σε πιο ουδέτερα ζητήματα για να ξεκουράσετε το πνεύμα σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Η σημερινή ημέρα προσφέρει την ευκαιρία να επανασυνδεθείτε με άτομα που έχετε χάσει από τη ζωή σας. Οι συναντήσεις αυτές θα σας γεμίσουν συγκίνηση και χαρά.

Ανακαλύψτε ξανά τη δύναμη των παλιών σχέσεων και αφήστε τη νοσταλγία να σας οδηγήσει σε θετικά συναισθήματα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η ημέρα ευνοεί την αναψυχή και τη χαλάρωση. Αφήστε στην άκρη ό,τι σας προβληματίζει και αφιερωθείτε σε δραστηριότητες που σας ευχαριστούν.

Ακόμα κι αν κάνετε κάποιο λάθος βήμα, οι συγκυρίες θα σας οδηγήσουν τελικά στο σωστό μονοπάτι.