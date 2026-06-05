Επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στις βίζες Ρώσων τουριστών, ζητούν ενόψη της θερινής περιόδου διακοπών έντεκα ευρωπαϊκές χώρες – εννέα μέλη της ΕΕ, και η Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Με την πρωτοβουλία να προέρχεται από τη Σουηδία και να υποστηρίζεται από την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία και την Πολωνία, οι έντεκα χώρες υπέγραψαν κοινή επιστολή προς την επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας και τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ.

«Αυτό που θέλω να πετύχω είναι σαφές: Δεν θέλουμε άλλα shopping weekends. Δεν θέλουμε πλουσιοπάροχα ταξίδια στην Ευρώπη, ενώ οι Ουκρανοί πεθαίνουν στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Johan Forssell, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της Σουηδίας.

Ανησυχίες για συνοχή και ασφάλεια στη ζώνη Σένγκεν

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι, μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες για την αξιολόγηση αιτήσεων βίζας από Ρώσους υπηκόους. Ωστόσο, η άνιση εφαρμογή των οδηγιών από τα κράτη μέλη δημιουργεί κενά αλληλεγγύης και συνοχής, θέτοντας ορισμένες χώρες σε μειονεκτική οικονομική θέση.

Οι χώρες που υπέγραψαν την επιστολή προειδοποιούν ότι η ανομοιόμορφη πολιτική σε σχέση με τις βίζες Ρώσων τουριστών μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ασφαλείας στη ζώνη Σένγκεν, λόγω της αυξημένης κινητικότητας εκατοντάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτικών.

Αύξηση στις εκδόσεις βίζας και αντιδράσεις

Συμφωνα με στοιχεία του Schengen Barometer παρατηρείται αύξηση στις βίζες που εκδόθηκαν σε Ρώσους υπηκόους μεταξύ 2023 και 2025, με τη Γαλλία να εκδίδει περίπου 180.000 βίζες το 2025, ενω η Ιταλία 160.000 και η Ισπανία περίπου 100.000.

Αντιδράσεις προκλήθηκαν από τους αντιπάλους της πρωτοβουλίας υποστηρίζοντας ότι οι αριθμοί αυτοί αντανακλούν κυρίως τη μεγαλύτερη διαχείριση αιτήσεων από τις μεγάλες χώρες και ότι καθ΄αυτό τον τρόπο δεν υπονομεύονται οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθότι όπως υπογραμμίζεται οι υπεύθυνοι για τον πόλεμο έχουν ήδη τιμωρηθεί.

Αίτημα για νέους περιορισμούς και επανέναρξη της συζήτησης

Επιβολή νέων δεσμευτικών περιορισμών ζητούν από τις ευρωπαϊκές αρχές οι 11 χώρες , καθώς και τη παρακολούθηση της εφαρμογής των υφιστάμενων οδηγιών, τη συλλογή τακτικών στατιστικών στοιχείων και τη δημιουργία μηχανισμού εντοπισμού πρώην Ρώσων μαχητών.

Χωρίς την λήψη επίσημης απόφασης το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση των υπουργών στο Λουξεμβούργο, με την Σουηδία να αποσκοπεί στην επαναφορά της συζήτησης του ζητήματος σε επίπεδο ΕΕ.

«Η κατάσταση αυτή είναι εντελώς παράλογη και πρέπει να σταματήσει», κατέληξε ο Forssell.