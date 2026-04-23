Ωροσκόπιο – Οι προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια φέρνουν ενέργεια, συναισθηματικές αναζητήσεις και ανάγκη για ισορροπία. Δείτε πώς επηρεάζει η Σελήνη και ο Ήλιος τη διάθεσή σας, σύμφωνα με το ζώδιό σας.

Κριός

Ασχοληθείτε με οικονομικές εκκρεμότητες και οργανώστε τον προϋπολογισμό σας. Η Σελήνη στο ζώδιό σας σάς γεμίζει ενθουσιασμό και λάμψη. Εκμεταλλευτείτε τη θετική σας διάθεση για να ξεφύγετε από τη ρουτίνα.

Ταύρος

Ο Ήλιος σάς εξοπλίζει με ισχυρή ενέργεια για να καταφέρετε τα πάντα. Είναι σημαντικό να μην αφήνετε τους άλλους να σας παρασύρουν προς τη μία πλευρά. Αναζητήστε τι χρειάζεστε για να ανακουφιστείτε, καθώς μπορεί να αισθάνεστε λίγο μελαγχολικοί.

Δίδυμοι

Δεν θέλετε να είστε πολύ ανοικτοί σήμερα, καθώς όλοι γύρω σας δείχνουν απασχολημένοι. Αν νιώθετε ότι σας αγνοούν ή αδιαφορούν για τα συναισθήματά σας, μην το πάρετε προσωπικά. Η Σελήνη σάς χαρίζει καλή διάθεση και επιθυμία να βλέπετε τους γύρω σας ευτυχισμένους.

Καρκίνος

Έχετε ανάγκη από φίλους που θα σας κάνουν να νιώσετε ότι σας αγαπούν και σας εκτιμούν. Θέλετε προστασία, συμβουλές και διαβεβαιώσεις για τους μακροπρόθεσμους στόχους σας. Αν και κανείς δεν μπορεί να διαβάσει το μυαλό σας, οι ιδέες και οι πληροφορίες που θα λάβετε θα σας φανούν χρήσιμες.

Λέων

Δώστε έμφαση στην επαγγελματική σας κατάσταση και δείξτε ότι επιθυμείτε περισσότερη αναγνώριση. Αναζητήστε νέες προκλήσεις και δραστηριότητες που θα κρατήσουν ζωντανό τον ενθουσιασμό σας. Μόνο έτσι θα διατηρήσετε το ενδιαφέρον σας υψηλό.

Παρθένος

Αν δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, αφήστε το μυαλό σας να ταξιδέψει. Αναζητήστε έμπνευση μέσα από βιβλία, εικόνες ή σκέψεις που ξεφεύγουν από τη ρουτίνα. Κρατήστε την προσοχή σας στα βασικά, χωρίς να αποσπάστε από ασήμαντα πράγματα.

Ζυγός

Αν σας απασχολούν τα βαθύτερα μυστήρια της ζωής, σταθείτε απέναντί τους με σταθερότητα. Προσπαθήστε να κατανοήσετε όσα συμβαίνουν και να επαναφέρετε την ομαλότητα στην καθημερινότητά σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο σπίτι και τις προσωπικές σας υποθέσεις.

Σκορπιός

Σήμερα μπορεί να αισθάνεστε πιο ευάλωτοι από το συνηθισμένο. Ανοίξτε χώρο για τους άλλους και θα δείτε ότι θα ανταποδώσουν. Βρείτε χρόνο για χαλάρωση ή απολαύστε λίγη καλή μουσική που θα σας ηρεμήσει.

Τοξότης

Η αντοχή σας είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Φροντίστε τη διατροφή σας, όχι απαραίτητα μειώνοντας ποσότητες, αλλά επιλέγοντας πιο λογικά γεύματα. Προσφέρετε στον εαυτό σας ό,τι ενισχύει θετικά την ενέργειά σας.

Αιγόκερως

Η Σελήνη ενεργοποιεί ζητήματα γύρω από το σπίτι και σας καλεί να μην αγνοείτε την παράδοση. Είστε υπεύθυνοι και ικανοί να προχωρήσετε μπροστά. Με σκληρή δουλειά θα βρείτε την αυτοπειθαρχία που χρειάζεστε.

Υδροχόος

Αν νιώθετε επιφυλακτικοί, αφιερώστε χρόνο για να βρείτε κάτι που θα σας αναζωογονήσει. Ίσως ένα καλό βιβλίο και μια αναπαυτική πολυθρόνα να είναι ό,τι χρειάζεται. Σκεφτείτε με ψυχραιμία πριν πάρετε αποφάσεις και θα γίνετε πιο διαλλακτικοί.

Ιχθύες

Η μέρα φέρνει πνευματικές συναλλαγές, συμπάθεια και δημιουργική διάθεση. Δείτε πώς μπορείτε να κάνετε το σπίτι σας πιο άνετο και αισθητικά ευχάριστο. Ένα πιο ήρεμο περιβάλλον θα ενισχύσει τη συναισθηματική σας ισορροπία.