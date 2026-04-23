Ο Άλφα Ντιαλό αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στη Euroleague, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη Μονακό τόσο στην άμυνα όσο και συνολικά στο παιχνίδι της ομάδας.

Ο Αμερικανός περιφερειακός αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τους Μονεγάσκους τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνοντας συνήθως τα πιο απαιτητικά μαρκαρίσματα απέναντι στους καλύτερους επιθετικούς των αντιπάλων. Φέτος, μετρά κατά μέσο όρο 1.3 κλεψίματα και 0.5 τάπες, ενώ προσφέρει παράλληλα 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα.

Alpha Diallo is your 2025–26 EuroLeague Best Defender! 🏆 @ASMonaco_Basket forward was excellent on the defensive end all season long 🔒#EveryGameMatters pic.twitter.com/I34EnhpWXD — EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2026

Στο παρελθόν, το συγκεκριμένο βραβείο έχει κυριαρχηθεί από μεγάλες μορφές της διοργάνωσης, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη να το έχει κατακτήσει τις περισσότερες φορές (6), ενώ από τρεις φορές έχουν βραβευτεί οι Κάιλ Χάινς και Έντι Ταβάρες.