Η κυβερνητική πλειοψηφία χειροκρότησε θερμά και τα 13 μέλη της που αιτήθηκαν χθες από το Σώμα την άρση της ασυλίας τους προκειμένου να ελεγχθούν. Ολοι τους δήλωσαν ότι σέβονται τη Δικαιοσύνη και ζήτησαν να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία, ευθυγραμμιζόμενοι πλήρως με τη γραμμή του Μαξίμου. Πράγματι, η διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να αργήσει. Ομως δεν πρέπει να θυσιαστεί και η ποιότητά της για χάρη της ταχύτητας.

Οι επιπτώσεις που είχε μέχρι τώρα το σκάνδαλο στην πολιτική ζωή του τόπου επιβάλλουν να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή του. Είναι απόλυτα αναγκαίο να μη μείνει καμία σκιά, τίποτα κρυφό ή αμφισβητούμενο. Η πλήρης διαλεύκανσή του είναι προαπαιτούμενο για να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών οι θεσμοί. Δεν είναι οι κορόνες κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ούτε τα συνθήματα που αποσκοπούν στην τόνωση του φρονήματος των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.

Η πλειονότητα της κοινής γνώμης είναι πλέον εξαιρετικά δύσπιστη. Οχι μόνο απέναντι στους ελεγχόμενους και την κυβερνώσα παράταξη αλλά απέναντι στο σύνολο του κομματικού συστήματος. Απαιτεί απόδοση ευθυνών. Το διακύβευμα είναι η αξιοπιστία της ίδιας της πολιτικής, λοιπόν. Ολοι, κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι, θα κριθούν στο τέλος της ημέρας από τη στάση την οποία θα κρατήσουν όσο η Δικαιοσύνη θα ερευνά, καθώς κι από εκείνη που επιλέξουν όταν θα φτάσει η ώρα της δικαστικής κρίσης.