Οι αβέβαιες οικονομικές συνθήκες και οι πιθανές μεταβολές στα επιτόκια θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την προσπάθεια της Γαλλίας να μειώσει το έλλειμμά της στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, δήλωσε την Τετάρτη η γαλλική δημοσιονομική εποπτική Αρχή. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει πλήξει τις προοπτικές για τη Γαλλία και την ευρύτερη ευρωζώνη, καθώς το κόστος πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας μείωσε ελαφρώς την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη του 2026, ώστε να αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης, προβλέποντας ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 0,9% αντί για 1% που ανέμενε προηγουμένως. Αύξησε επίσης την εκτίμηση για τον πληθωρισμό σε μέσο όρο 1,9% από 1,3%. Τον Μάρτιο ο πληθωρισμός στις 21 χώρες του ευρώ αυξήθηκε στο 2,5% από 1,9% έναν μήνα νωρίτερα. Στη Γαλλία, το Ανώτατο Συμβούλιο Δημόσιων Οικονομικών, το οποίο έχει δικαιοδοσία να ελέγχει τα σχέδια προϋπολογισμού της κυβέρνησης, ανέφερε σε έκθεσή του ότι τα σχέδια για τη μείωση των δημόσιων δαπανών ενδέχεται να μην επαρκούν για τη μείωση του ελλείμματος λόγω άλλων αβεβαιοτήτων.

ΕΒΕΑ: Ζητούμενο η συνέχεια και η σταθερότητα

Θετικά τα μέτρα για τις επιχειρήσεις, αλλά ζητούμενο είναι η συνέχεια και η σταθερότητα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, μετά την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και την εξειδίκευσή τους. «Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υποδέχεται θετικά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα που στηρίζουν την πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους, περιορισμένης ρευστότητας και διεθνούς αβεβαιότητας» ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι η αγορά χρειάζεται ακόμη πιο σταθερές, πιο οριζόντιες και πιο μόνιμες λύσεις, πέρα από προσωρινές διευκολύνσεις. «Γι’ αυτό, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η επιτάχυνση των ρυθμίσεων για το ιδιωτικό χρέος και η διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, αίτημα του ΕΒΕΑ παραμένει η επαναφορά της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις, ώστε να στηριχθεί η ρευστότητα και η αναπτυξιακή προοπτική βιώσιμων επιχειρήσεων», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

236 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος

Στα 236 δισ. ευρώ ανέρχεται το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος, με τα 112 δισ. ευρώ να είναι προς την Εφορία, τα 51 δισ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, ενώ σε τράπεζας και servicers βρίσκονται τα 86 δισ. ευρώ (χωρίς τόκους).

Η ακτινογραφία, όπως είπε ο Θοδωρής Αθανασόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης των servicers και της CEPAL από το Φόρουμ των Δελφών, δείχνει συγκέντρωση 60% στους δημόσιους φορείς και 40% σε ιδιωτικούς. «Θα θέλαμε μεγαλύτερη πρόοδο – είμαστε σε φάση ανάπτυξης της οικονομίας και γι’ αυτό θα περιμέναμε μεγαλύτερη πρόοδο στη μείωση του ιδιωτικού χρέους», είπε ο εκπρόσωπος των εταιρειών διαχείρισης.

Υπογράμμισε ότι με το πρόγραμμα «Ηρακλής» οι συναινετικές ρυθμίσεις είναι περίπου στους στόχους του 2020, όμως τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς είναι 60% κάτω από τον στόχο του 2020. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά λόγων και κυρίως στην καθυστέρηση στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης ανεξαρτήτως κρίσης υπέρ ποιου. Ετσι, καθυστερούν οι εκκαθαρίσεις και πολλοί περιμένουν την έκδοση απόφασης μέχρι να ρυθμίσουν την οφειλή τους. Σύμφωνα με τον Θ. Αθανασόπουλο το 15%-20% των πλειστηριασμών καταλήγει τελικά σε συναλλαγή, «άρα επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν θα φέρει περισσότερους πλειστηριασμούς, αλλά αύξηση των ρυθμίσεων».

Μετασχηματισμός της Τειρεσίας

Συνεχίζεται ο στρατηγικός μετασχηματισμός της Τειρεσίας σε ένα Γραφείο Πίστης (credit bureau) με βάση τα διεθνή πρότυπα, με την εταιρεία να παρουσιάζει το Tiresias4Business, μια ψηφιακή πλατφόρμα για χρήση από εταιρείες-πελάτες της Τειρεσίας. Στη διεύθυνση business.tiresias.gr, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις πλατφόρμες και τα πακέτα υπηρεσιών, να αποκτήσουν εικόνα για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες της Τειρεσίας, και να επιλέξουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ζητήσουν έλεγχο φερεγγυότητας, να παρακολουθήσουν τις μεταβολές της οικονομικής συμπεριφοράς τους, αλλά και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου όπως είναι ο δείκτης αθέτησης.

Προτιμούν τα μπλε τιμολόγια

Οι οικιακοί καταναλωτές ρεύματος που επιλέγουν σταθερό τιμολόγιο διπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής για την εξέλιξη της λιανικής αγοράς ρεύματος την περασμένη χρονιά. Συγκεκριμένα, οι οικιακοί μετρητές με σταθερά τιμολόγια ήταν 867.161 τον Ιανουάριο πέρυσι (ποσοστό 14,72 % του συνόλου) και αυξήθηκαν σε 1.653.984 τον Δεκέμβριο (μερίδιο 27,83 %). Η πλειονότητα των καταναλωτών μετακινήθηκε στα μπλε, εγκαταλείποντας τα πράσινα τιμολόγια που μειώθηκαν σε 3.446.037 (ποσοστό 57,98 %) από 4.140.451 στην αρχή του χρόνου (ποσοστό 70,26%).