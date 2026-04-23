Στην εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του σχετικού διπλού αιτήματος που είχε καταθέσει η Ελλάδα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μετά την σημερινή εκταμίευση η Ελλάδα έχει πλέον εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσό που αντιστοιχεί σε 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το διπλό αίτημα περιλάμβανε το 7ο αίτημα για τις επιχορηγήσεις και το 6ο αίτημα για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα 22 ορόσημα που εκπληρώθηκαν για την υποβολή του 7ου αιτήματος για τις επιχορηγήσεις αποτυπώνουν την πρόοδο υλοποίησης σε έργα και μεταρρυθμίσεις σε μια σειρά από καίριους τομείς για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ενδεικτικά:

Στον τομέα της δημόσιας υγείας περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης σε 9 νοσοκομεία και έργων ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και δημιουργίας μονάδων χρόνιων νοσημάτων σε 15 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση προσωπικού βοηθού για την υποστήριξη πάνω από 1.500 ωφελούμενων ΑΜΕΑ και η έκδοση 847.000 προπληρωμένων καρτών σε δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων

Στον τομέα του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, υλοποιήθηκε η προμήθεια νέου ψηφιακού εξοπλισμού στα ΚΕΠ για 269 Δήμους της χώρας, παραδόθηκε νέο πληροφοριακό σύστημα και εξοπλισμός για τις οικονομικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ενώ απλοποιήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων.

Στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνονται θεσμικές μεταρρυθμίσεις για το πλαίσιο της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών, για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση CO₂ και για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 6ο αίτημα πληρωμής δανείων περιλάμβανε 4 ορόσημα και συγκεκριμένα:

την υπογραφή συμβάσεων χαμηλότοκων επιχειρηματικών δανείων με δανειακούς πόρους ΤΑΑ ύψους 9,8 δισ. ευρώ,

την συμβασιοποίηση 500 εκ. ευρώ δανείων ΤΑΑ σε στεγαστικά δάνεια για το Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ,

την διάθεση 500 εκ. ευρώ δανείων ΤΑΑ ως εγγυήσεις μέσω INVEST EU για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

την υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων με επενδυτικά σχήματα ύψους 500 εκ., στο πλαίσιο του προγράμματος συνεπένδυσης σε κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Η εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συστηματικής προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο η Ελλάδα να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα ορόσημα και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης εντός της δεδομένης προθεσμίας της 31ης Αυγούστου και να μην απωλέσει ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, που πρέπει να κατευθυνθούν προς όφελος όλων των συμπολιτών μας. Επιταχύνουμε τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις για μια πιο ανταγωνιστική, παραγωγική, ισχυρή οικονομία, για μια πιο ευημερούσα κοινωνία, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, με ακόμα μικρότερη ανεργία, με συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας όλων»

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης Εύη Δραμαλιώτη δήλωσε: «Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», η νέα εκταμίευση 1,18 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του 7ου από τα 9 αιτήματα πληρωμής επιβεβαιώνει ότι η πρόοδος του Εθνικού Σχεδίου βασίζεται στην ουσιαστική λειτουργική ικανότητα των φορέων και όχι σε συγκυριακά αποτελέσματα. Η ολοκλήρωση δέκα επιπλέον μεταρρυθμίσεων στους τομείς της ενέργειας, της ψηφιακής μετάβασης, της κυβερνοασφάλειας και της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας, προσφέροντας απτά οφέλη στους πολίτες και νέες ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα».

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Η νέα εκταμίευση 1,18 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του διπλού αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας συνιστά μια ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση της συνεπούς και αποτελεσματικής προόδου που καταγράφεται στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου “Ελλάδα 2.0”. Έχοντας ήδη εισπράξει πάνω από τα 2/3 του προϋπολογισμού μας, συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθεια για την πλήρη επίτευξη των στόχων και οροσήμων, διασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και της ανάπτυξης της χώρας.»