Η κυβέρνηση, παρά το σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετωπίζει «ανοιχτές πληγές» και άλυτα καθημερινά ζητήματα, ενώ ετοιμάζεται για το τελευταίο έτος πριν τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027, όπως επιμένει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το κυβερνητικό σχέδιο για το 2026 παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον υφυπουργό Θανάση Κοντογεώργη και τη γενική γραμματέα Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη, με στόχο τη διαμόρφωση θετικού πλαισίου δράσης και την αποστολή μηνύματος προς το εσωτερικό της κυβέρνησης.

Οι υπουργοί και υφυπουργοί καλούνται να αφήσουν «τα εκλογικά άγχη» και να εστιάσουν στην υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στους «μπλε φακέλους», καθώς η αυτοδέσμευση και αποτελεσματικότητά τους θα κριθεί τελικά στις εκλογές, σύμφωνα με δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη.

Με ανοιχτές πληγές, όπως δείχνει ο πρώτος κύκλος δημοσκοπήσεων για φέτος παρά το σταθερό προβάδισμα της ΝΔ, και με άλυτα προβλήματα στην καθημερινότητα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανεβάσει ταχύτητα στα «παραδοτέα» της. Ήδη οδεύει προς το τέλος του πρώτου μήνα (που επεφύλασσε αναταράξεις και έκτακτους ανασχεδιασμούς) του τελευταίου έτους πριν από την εθνική αναμέτρηση, βάσει της επίμονης τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για «εκλογές την άνοιξη του 2027». Η χθεσινή δημοσιοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού για το 2026 από τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Άκη Σκέρτσο, τον υφυπουργό Θανάση Κοντογεώργη και τη γενική γραμματέα Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη δεν έγινε μόνο για να τεθεί ένα «θετικό» πλαίσιο στην κυβερνητική δράση.

Εστάλη επιπλέον κι ένα εσωτερικό μήνυμα: υπουργοί και υφυπουργοί καλούνται να αφήσουν στην άκρη τα εκλογικά άγχη (και όσα αυτά προκαλούν, σηκώνοντας στο παρασκήνιο συζητήσεις που δεν θέλει το Μαξίμου) και να τρέξουν όσα περιλαμβάνονται στους «μπλε φακέλους». Αυτοί βρίσκονται στα συρτάρια των γραφείων τους και, κατά τα λεγόμενα του Χατζηδάκη, η «αυτοδέσμευση» και ο βαθμός αποτελεσματικότητας θα αποτυπωθούν στην κάλπη.

Η προτεραιοποίηση νομοσχεδίων και δράσεων στο επόμενο 11μηνο (10 νομοθετήματα + 30 δράσεις – έργα, όπως παρουσιάστηκαν από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους) αποκαλύπτει τα επόμενα πεδία στα οποία η κυβέρνηση θα δοκιμαστεί ως προς τη διαχείρισή τους, καθώς κάποια απειλούν με σοβαρές αντιδράσεις από κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Υπουργοί στην πρέσα

Και, ταυτόχρονα, αναδεικνύονται τα υπουργεία με τη μεγαλύτερη πίεση για «δύσκολα» παραδοτέα. Στην «πρέσα» φαίνεται να μπαίνουν – βάσει των γαλάζιων σχεδίων δράσης – κυρίως οι υπουργοί Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρης και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Και αυτό για τους εξής λόγους: το Εσωτερικών έχει να τρέξει τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ένα πολυσέλιδο και σύνθετο όπως αποδείχθηκε εγχείρημα -, που περιλαμβάνει και τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα στις αυτοδιοικητικές εκλογές με ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο.

Τα υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνουν την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωση των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο – κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση των δήμων. Και το Μετανάστευσης καλείται να επεξηγήσει και να φέρει τον σχεδιασμό για το καθεστώς που θα διέπει τους περίπου 700.000 νόμιμους μετανάστες στη χώρα, σε συνέχεια του φθινοπωρινού νομοσχεδίου για την παράνομη μετανάστευση. Όσο για το αγροτικό ζήτημα, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το στοίχημα είναι να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα το ψηφιακό σύστημα επιδοτήσεων.

Μέχρι τον Αύγουστο

Αντίστοιχα, η πίεση εντείνεται σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, δεδομένου ότι αυτό πια τελειώνει και όλοι στόχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο. Όπως προκύπτει από τα τελευταία αιτήματα πληρωμών (το 8ο και το 9ο) στην πρώτη γραμμή με διψήφιο αριθμό επενδυτικών οροσήμων και με διαφορά από τους επόμενους έρχονται οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης (ολοκλήρωση ανακαινίσεων σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρων υγεία, ψηφιακός μετασχηματισμός, π.χ), Υποδομών – Μεταφορών Χρίστος Δήμας και Κωνσταντίνος Κυρανάκης (κυκλοφορία 425 ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεταρρύθμιση ΟΣΕ, π.χ) Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου (ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων, π.χ).

Σημειωτέον, οι τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος – ενέργειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κοινωνικής συνοχής μετρούν τα περισσότερα «μεταρρυθμιστικά ορόσημα».

«Δεν υποτιμούμε…»

Στο μεταξύ η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναμετριέται με τα προβλήματα που πλήττουν οριζόντια τους πολίτες και, όπως φαίνεται δημοσκοπικά από πέρυσι, αποτελούν εστίες δυσαρέσκειας. Στην κορυφή είναι το στεγαστικό και η ακρίβεια. Για «διαρκή μάχη» μίλησε ο Χατζηδάκης χθες, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν νοικοκυριά που δοκιμάζονται και συμπληρώνοντας ότι «δεν υποτιμούμε» το θέμα. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Σκέρτσος, ο οποίος επικαλέστηκε επιπλέον ότι η συνολική σωρευτική πορεία του πληθωρισμού είναι χαμηλότερη από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Σε συνέχεια της ψήφισης της Αρχής Καταναλωτή είναι στα σκαριά μια νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών.

Ως προς το στεγαστικό – που περιλαμβάνεται κι αυτό σε στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει να καλυφθούν -, η κυβέρνηση απορρίπτει το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων ή οριζόντιων μέτρων περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης (AirBnB). «Ακούγεται εύκολο και εύηχο αλλά η ΑΑΔΕ μάς λέει ότι ο μέσος όρος των δηλούμενων ενοικίων είναι 220 ευρώ το μήνα. Ποιο πλαφόν θα ήταν καλύτερο να μειώσει το πρόβλημα;» διερωτήθηκε ο Σκέρτσος, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο επιστροφής ενός ενοικίου ετησίως μπορεί να ενθαρρύνει τη δήλωση του πραγματικού ενοικίου. «Στόχος», όπως επέμεινε, «είναι η αύξηση της προσφοράς ακινήτων».