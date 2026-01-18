Ο Παύλος Γερουλάνος, καλεσμένος στην εκπομπή «Face to Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, μίλησε για προσωπικές εμπειρίες που σημάδεψαν τη ζωή του, αναφερόμενος τόσο σε ζητήματα εκπαίδευσης όσο και σε πτυχές της προσωπικής του διαδρομής.

Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για τη δυσλεξία που αντιμετώπισε στα σχολικά του χρόνια, τονίζοντας ότι «το ελληνικό σχολείο συχνά δεν ψάχνει τα ταλέντα σου, αλλά σε τι δεν είσαι καλός», ενώ εξομολογήθηκε πως η εμπειρία του στο εξωτερικό «μού έμαθε τι σημαίνει να σε σέβονται για τις ιδέες σου».

Αναφερόμενος στην οικογένεια και τις απώλειες, που βίωσε, είπε ότι «έπρεπε να μάθω να μην αντιμετωπίζω τον πόνο ρομποτικά, αλλά ανθρώπινα», σημειώνοντας πως αυτό άλλαξε και τον τρόπο, που βλέπει τους ανθρώπους γύρω του.

Σε μια πιο χαλαρή στιγμή της συνέντευξης, ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε και σε μια όχι και τόσο γνωστή ιστορία για τη σχέση του Μεγάρου Μαξίμου με την οικογένειά του.

«Ήταν περιουσία θείας μας από την οικογένεια Λόντου και δόθηκε σε πολύ χαμηλότερη τιμή, ώστε να παραμείνει κρατικός χώρος κοντά στο προεδρικό μέγαρο», εξήγησε, σημειώνοντας ότι, και αυτό εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση προσφοράς προς το δημόσιο συμφέρον.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ούτε ο ίδιος γνώριζε ότι, το Μέγαρο Μαξίμου ανήκε στην συγγενική του οικογένεια του Ανδρέα Λόντου και έκπληκτος το διάβασε σε ρεπορτάζ, όταν έγινε για πρώτη φορά υπουργός, οπότε ρώτησε τη μητέρα του εάν ισχύει κάτι τέτοιο και εκείνη το επιβεβαίωσε και του διηγήθηκε την ιστορία.