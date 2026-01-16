“Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου και τον Παύλο Γερουλάνο, σε μια συνέντευξη χωρίς «στρογγυλέματα». Μιλά για τη βελόνα που δεν κουνήθηκε, το συνέδριο που, όπως λέει, πρέπει να γίνει συναγερμός και την αγωνία ένα κόμμα να μη μείνει θεατής των πολιτικών εξελίξεων. Εξηγεί γιατί η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται, τι πήγε λάθος στο ΠΑΣΟΚ και γιατί το μεγάλο στοίχημα είναι η επιστροφή των πολιτών που γύρισαν την πλάτη στην κάλπη.

Απαντά καθαρά για την κεντροαριστερά και τα «πολλά ΠΑΣΟΚ», τα νέα κόμματα που συζητιούνται (Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς), τη στάση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το κόστος της πολιτικής σήψης με φόντο υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλά για θεσμούς, για όρια στον πολιτικό λόγο και για το τι σημαίνει αντιπολίτευση με ουσία και προτάσεις.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ανοίγει κομμάτια της ζωής του: το Μέγαρο Μαξίμου και η σχέση του με την οικογένειά του, η Αθήνα που αγαπά και κριτικάρει, η δυσλεξία και το σχολείο που δεν χωράει τα ταλέντα, οι απώλειες που τον άλλαξαν, οι κόρες του και η νέα γενιά που, όπως λέει, πρέπει να μάθει να πιάνει τον κόσμο «από τα κέρατα».

Ενα “Face 2 Face” για την πολιτική, τις ρωγμές της και το αν υπάρχει δρόμος για να αλλάξει το παιχνίδι. Την Κυριακή 18/1 στις 10 το πρωί στο κανάλι των Νέων στο YouTube @ta_neagr