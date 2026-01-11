Στις αλλαγές που έχει επιφέρει στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί επικοινωνούν με τους πολίτες μέσω των social media αναφέρθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στην εκπομπή Face2Face των «ΝΕΩΝ» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, υποστηρίζοντας ότι πρακτικές που αρχικά λοιδορήθηκαν ως «lifestyle» σήμερα υιοθετούνται μαζικά από το πολιτικό σύστημα.

«Ίσως έπρεπε να φανερώσω λιγότερα για τον εαυτό μου. Η ελληνική πολιτική κουλτούρα δεν συγχωρεί την ειλικρίνεια».

«Μοιράστηκα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Τώρα οι υπόλοιποι πολιτικοί με αντιγράφουν. Ξαφνικά βλέπουμε ότι πάνε και κάνουν TikTok. Εκεί που δεν έβγαιναν στις κοινωνικές lifestyle εκπομπές το πρωί, βγαίνουν όλη την ώρα τώρα και προσπαθούνε. Άρα, εκεί που έλεγαν τι είναι αυτό το lifestyle, ξαφνικά κάνουν αναρτήσεις από τα γενέθλια και τις διακοπές τους κτλ. Η υποκρισία είναι το Α και το Ω στην πολιτική ζωή της χώρας. Εγώ πάντως δεν έχω αλλάξει. Παραμένω ο ίδιος, ρομαντικός».

Έχασα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μπουζουκτσίδικο με μπράβους

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τον καθαίρεσαν από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήταν ένα κίνημα που άρχισε στην Ιερά Οδό, στο Γκάζι στο μπουζουκτσίδικο το γνωστό. Δηλαδή πού να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να γίνει αυτό σε μια ευνοούμενη δημοκρατία της Ευρώπης; (…) Ωραία, έχασα μια κομματική μάχη σε ένα μπουζουτσίδικο με μπράβους της νύχτας. Ε, τι να κάνω ρε παιδιά; Να πάρω και εγώ μπράβους της νύχτας; Αφού δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό το ποιόν μου».

