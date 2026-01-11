Στη συνέντευξή του στην εκπομπή Face2Face στα ΝΕΑ, με την Κατερίνα Παναγοπούλου, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν δίστασε να ανοίξει τα χαρτιά του για τα οικονομικά ζητήματα του παρελθόντος με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφορικά με τα χρήματα που δάνεισε στον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ένα μέρος πήρα πίσω. Υπάρχουν άλλα έξοδα τα οποία δεν έχω πάρει. Μετά υπάρχουν άλλα έξοδα που έχουν γίνει και πρέπει να καταγραφούν. Δεν ζήτησαν οι ίδιοι να μου επιστρέψουν τα χρήματα που έβαλα».

Σχετικά με την ύπαρξη τρολ στο κόμμα και την έμμισθη απασχόλησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι «σε μία Πολιτική Γραμματεία όντως έμαθα ότι υπήρχαν και λειτουργούσαν υπό την προηγούμενη ηγεσία και το έμαθα από τα στελέχη που πρόσκειντο σε αυτή».

Σε σχέση με τα τα όσα έχουν ειπωθεί για «μαύρα ταμεία» τόνισε: «Είμαι στη διάθεση του οικονομικού εισαγγελέα να του δώσω στοιχεία. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Δεν με έχει προσεγγίσει ποτέ κανένας εισαγγελέας να του δώσω τα στοιχεία».

Αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη «μετά Τσίπρα εποχή»

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, αρχικά τον ενέπνευσε ως πολιτικό πρόσωπο: «Με ενέπνευσε ως άνθρωπος. Ήταν προσιτός, ανθρώπινος, χωρίς την απόσταση της εξουσίας».

Ωστόσο, σημείωσε ότι πλέον η πολιτική συζήτηση πρέπει να προχωρήσει: «Η χώρα πρέπει να συζητήσει για τη μετά Μητσοτάκη και τη μετά Τσίπρα εποχή. Αυτή η εποχή θα έρθει μετά τις επόμενες εκλογές, είτε το θέλουμε είτε όχι».

