Κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει το Κίνημα Δημοκρατίας σε «λουκέτο», αλλά αντιθέτως επιδιώκει τον βαθύ μετασχηματισμό του σε ένα ανοιχτό, συμμετοχικό πολιτικό σχήμα, εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης στη συνέντευξή του στην εκπομπή Face to Face των «ΝΕΩΝ» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, ενόψει του συνεδρίου της 7ης Φεβρουαρίου. Ο κ. Κασσελάκης μίλησε για την εκλογική κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Γιάνη Βαρουφάκη και τις αναφορές του στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα τρολ, τα οποία το κόμμα απασχολούσε πριν από αυτόν, αλλά και για τη νύχτα στο «μπουζουξίδικο με τους μπράβους».

«Το κόμμα δεν είναι του προέδρου – Ανήκει στα μέλη του»

Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε επανειλημμένα ότι ο ίδιος δεν λειτουργεί ως ιδιοκτήτης πολιτικού φορέα, αλλά ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των μελών.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να πάει το κόμμα πουθενά μόνος του. Το κόμμα δεν είναι του προέδρου. Ανήκει στα μέλη του και τα μέλη θα αποφασίσουν», δήλωσε, δίνοντας το στίγμα της φυσιογνωμίας που, όπως είπε, θέλει να έχει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ήταν απολύτως σαφής ότι ο ίδιος δεν θα εισηγηθεί «λουκέτο» στο συνέδριο: «Δεν με εξέφρασα ποτέ αυτή η λογική. Το αντίθετο».

Και πρόσθεσε: «Θα προτείνω να σπάσουμε τα λουκέτα που υπάρχουν σήμερα σε δομές, σε γραφεία, σε μηχανισμούς που απωθούν τον κόσμο από το να συμμετέχει. Λουκέτα εσωστρέφειας, λουκέτα φόβου, λουκέτα κομματικού επαγγελματισμού».

Μάλιστα, ο κ. Κασσελάκης αποκάλυψε τον πρωτοφανή τρόπο με τον οποίο τον καθαίρεσαν από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ: «Ήταν ένα κίνημα που άρχισε στην Ιερά Οδό, στο Γκάζι στο μπουζουξίδικο το γνωστό. Δηλαδή πού να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να γίνει αυτό σε μια ευνοούμενη δημοκρατία της Ευρώπης; (…) Ωραία, έχασα μια κομματική μάχη σε ένα μπουζουξίδικο με μπράβους της νύχτας. Ε, τι να κάνω ρε παιδιά; Να πάρω και εγώ μπράβους της νύχτας; Αφού δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό το ποιόν μου».

Για κόμμα Καρυστιανού

«Για την κατάργηση του άρθρου 86, το έχω πει από τότε που ήμουν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, συμφωνούμε πλήρως. Είναι προσωπικό θέμα τι κινητοποιεί κάποιον για να πολιτευτεί. Όλοι μας έχουμε διαφορετικά κίνητρα. Για μένα ήταν ένα αποτύπωμα αυτό που έγινε στα Τέμπη, είπα τι στο καλό πρέπει να κάνω κάτι εδώ πέρα. Όταν είδα τα Τέμπη και την κοροϊδία… Τώρα για την κυρία Καρυστιανού είναι κάτι άλλο. Δεν πρέπει να κατηγορούμε το ερέθισμα, αυτό το οποίο σε κάνει να θες να πας στο επόμενο βήμα. Τώρα αφού το κάνεις αυτό, επειδή δεν έχουμε προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα, αυτό που χρειάζεται είναι κομματική δομή. Με ψηφοδέλτια, με λίστες, κτλ. Να δημιουργήσει ένα κόμμα, όπως όλοι όσοι πολιτεύονται. Εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστικά κινήματα, είμαστε παράλληλα.

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη και τη χρήση ναρκωτικών

«Εγώ όταν μίλησα για αυτό στο βιβλίο μου, αναφέρθηκα σε μία προσωπική δύσκολη στιγμή και το έκανα ως παρότρυνση στους νέους ότι δεν πρέπει να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Όχι διαφήμιση του πόσο καλά πέρασα. Αυτό είναι επικίνδυνο ως μήνυμα. Δεν πρέπει να μιλάμε για τα ναρκωτικά με χαλαρό τρόπο. Για ζητήματα όπως την κάνναβη, το κράτος πρέπει να εκσυγχρονιστεί».

Αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη «μετά Τσίπρα εποχή»

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, αρχικά τον ενέπνευσε ως πολιτικό πρόσωπο: «Με ενέπνευσε ως άνθρωπος. Ήταν προσιτός, ανθρώπινος, χωρίς την απόσταση της εξουσίας».

Ωστόσο, σημείωσε ότι πλέον η πολιτική συζήτηση πρέπει να προχωρήσει: «Η χώρα πρέπει να συζητήσει για τη μετά Μητσοτάκη και τη μετά Τσίπρα εποχή. Αυτή η εποχή θα έρθει μετά τις επόμενες εκλογές, είτε το θέλουμε είτε όχι».

Αναφορικά με τα χρήματα που δάνεισε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ένα μέρος πήρα πίσω. Υπάρχουν άλλα έξοδα τα οποία δεν έχω πάρει. Μετά υπάρχουν άλλα έξοδα που έχουν γίνει και πρέπει να καταγραφούν. Δεν ζήτησαν οι ίδιοι να μου επιστρέψουν τα χρήματα που έβαλα».

Σχετικά με την ύπαρξη τρολ στο κόμμα και την έμμισθη απασχόλησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι «σε μία Πολιτική Γραμματεία όντως έμαθα ότι υπήρχαν και λειτουργούσαν υπό την προηγούμενη ηγεσία και το έμαθα από τα στελέχη που πρόσκειντο σε αυτή».

Σε σχέση με τα τα όσα έχουν ειπωθεί για «μαύρα ταμεία», τόνισε: «Είμαι στη διάθεση του οικονομικού εισαγγελέα να του δώσω στοιχεία. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Δεν με έχει προσεγγίσει ποτέ κανένας εισαγγελέας να του δώσω τα στοιχεία».

Ευθεία σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Στέφανος Κασσελάκης επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποκλείοντας ρητά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας.

«Δεν μπορείς να κάνεις προγραμματική συμφωνία με ένα κόμμα που έχει συγκαλύψει εγκλήματα. Δεν μπορείς να δώσεις ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση που έχει μπαζώσει την αλήθεια στα Τέμπη και έχει παρακολουθήσει πολιτικούς της αντιπάλους», δήλωσε.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο πρόσθεσε: «Η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κεντροδεξιό κόμμα. Εκπροσωπεί το βαθύ σύστημα του παρελθόντος – αυτού που μας οδήγησε στη χρεοκοπία και δεν έμαθε τίποτα από αυτήν».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το πολιτικό σκηνικό μετά τις επόμενες εκλογές θα είναι εξαιρετικά ρευστό: «Δεν θα υπάρξει καθαρή λύση. Θα υπάρξει πολιτικό μπάχαλο τις ημέρες των εκλογών».

«Χρειάζονται αδιάφθορες φωνές – Εγώ δεν εξαγοράζομαι»

Στο ερώτημα για τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Κίνημα Δημοκρατίας σε αυτό το σκηνικό, ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης νέων πολιτικών υποκειμένων με ηθική αυτονομία.

«Η χώρα χρειάζεται αδιάφθορες φωνές. Όχι απλώς άφθαρτες, αλλά αδιάφθορες. Φωνές που να μην εξαγοράζονται», ανέφερε. «Σε αυτό το κομμάτι εγώ δεν εξαγοράζομαι. Το έχω αποδείξει στη ζωή μου».

Απαντώντας στα σενάρια που πυροδοτήθηκαν από τη φράση του «εάν και πώς» θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του κόμματος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για προαναγγελία διάλυσης, αλλά για μια αναγκαία διαδικασία πολιτικής αυτοκριτικής.

«Το “εάν” και το “πώς” ισχύουν για κάθε συνέδριο κάθε κόμματος. Δεν υπάρχει κόμμα που να μην πρέπει να κάνει ενδοσκόπηση. Το ερώτημα είναι: Ξεκινήσαμε με κάποιες αξίες και κάποιους στόχους – πού βρισκόμαστε σήμερα και πού θέλουμε να πάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίνημα Δημοκρατίας πρέπει να μετατραπεί από κόμμα περιορισμένης οργανωτικής εμβέλειας σε ένα πλατύ πολιτικό κίνημα, που θα απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι σήμερα στέκονται μακριά από την πολιτική.

«Θέλω ένα κόμμα που να μην τρομάζει τον πολίτη. Που να μη χρειάζεται “μέσο” για να ακουστείς. Που να μη σε κοιτάει καχύποπτα αν δεν ανήκεις σε κάποιον μηχανισμό», είπε.

Όπως σημείωσε, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στους νέους ανθρώπους: «Υπάρχουν νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά αλλά φοβούνται. Φοβούνται την έκθεση, τις επιθέσεις, την ανθρωποφαγία. Αυτό δεν είναι υγιής δημοκρατία». Μάλιστα ο κ. Κασσελάκης αποκάλυψε ότι «ήθελα να γίνω πρωθυπουργός από 9 ετών».

Προσωπική ζωή, οικογένεια και δικαιώματα

Ανέφερε πως ως παιδί «αρχικά ήθελα να γίνω Παπάς, μετά Πρωθυπουργός. Επειδή ήταν από τα δώδεκά μου και μετά υπήρχε μεγάλη τριβή μέσα στο σπίτι, όχι μεταξύ των γονιών μου, αλλά λόγω της κατάστασης που υπήρχε με τις αλλαγές στην οικονομική κατάσταση του σπιτιού και ούτω καθεξής, τα οικονομικά προβλήματα. Δεν είχα εκείνη τη στιγμή βλέψεις για τον εαυτό μου. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ τι θα ήταν στα τριάντα μου, τριάντα εφτά μου ο Στέφανος τότε. Πιο πολύ απλά σκεφτόμουν πώς θα μπορούσα να στηρίξω τους γονείς μου, να βοηθήσω να ανακάμψουν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσωπική του ζωή με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ, καθώς και στην επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά. «Είναι επιθυμία μας να κάνουμε οικογένεια. Και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Δεν πρόκειται να απολογηθούμε σε κανέναν. Ο Τάιλερ μου έχει πει “αυτή χώρα και όλο το σύστημά της διέλυσε τους γονείς σου και τώρα θέλει να διαλύσει και εσένα”. Και του λέω “δεν θα το επιτρέψουμε”. Δεν είμαστε στην ίδια θέση. Έχουν αλλάξει τα πράγματα».

Αυτοκριτική και προσωπικός απολογισμός

Κλείνοντας, ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε και σε έναν προσωπικό απολογισμό της πορείας του, παραδεχόμενος ότι η επιλογή του να μιλήσει ανοιχτά είχε κόστος.

«Ίσως έπρεπε να φανερώσω λιγότερα για τον εαυτό μου. Η ελληνική πολιτική κουλτούρα δεν συγχωρεί την ειλικρίνεια». «Μοιράστηκα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Τώρα οι υπόλοιποι πολιτικοί με αντιγράφουν. Ξαφνικά βλέπουμε ότι πάνε και κάνουν TikTok. Εκεί που δεν έβγαιναν στις κοινωνικές lifestyle εκπομπές το πρωί, βγαίνουν όλη την ώρα τώρα και προσπαθούνε. Άρα, εκεί που έλεγαν τι είναι αυτό το lifestyle, ξαφνικά κάνουν αναρτήσεις από τα γενέθλια και τις διακοπές τους κτλ. Η υποκρισία είναι το Α και το Ω στην πολιτική ζωή της χώρας. Εγώ πάντως δεν έχω αλλάξει. Παραμένω ο ίδιος, ρομαντικός».