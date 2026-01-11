Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή Face 3 Face των «ΝΕΩΝ» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, ο Στέφανος Κασσελάκης αποκάλυψε κάτι που σημάδεψε την πολιτική του πορεία και τη λειτουργία του Κινήματος Δημοκρατίας. Με χαρακτηριστική ειλικρίνεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τον καθαίρεσαν από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήταν ένα κίνημα που άρχισε στην Ιερά Οδό, στο Γκάζι στο μπουζουκτσίδικο το γνωστό. Δηλαδή πού να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να γίνει αυτό σε μια ευνοούμενη δημοκρατία της Ευρώπης; (…) Ωραία, έχασα μια κομματική μάχη σε ένα μπουζουτσίδικο με μπράβους της νύχτας. Ε, τι να κάνω ρε παιδιά; Να πάρω και εγώ μπράβους της νύχτας; Αφού δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό το ποιόν μου».

«Το κόμμα δεν είναι του προέδρου – Ανήκει στα μέλη του»

Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε επανειλημμένα ότι ο ίδιος δεν λειτουργεί ως ιδιοκτήτης πολιτικού φορέα, αλλά ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των μελών.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να πάει το κόμμα πουθενά μόνος του. Το κόμμα δεν είναι του προέδρου. Ανήκει στα μέλη του και τα μέλη θα αποφασίσουν», δήλωσε, δίνοντας το στίγμα της φυσιογνωμίας που, όπως είπε, θέλει να έχει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ήταν απολύτως σαφής ότι ο ίδιος δεν θα εισηγηθεί «λουκέτο» στο συνέδριο: «Δεν με εξέφρασα ποτέ αυτή η λογική. Το αντίθετο».

Και πρόσθεσε: «Θα προτείνω να σπάσουμε τα λουκέτα που υπάρχουν σήμερα σε δομές, σε γραφεία, σε μηχανισμούς που απωθούν τον κόσμο από το να συμμετέχει. Λουκέτα εσωστρέφειας, λουκέτα φόβου, λουκέτα κομματικού επαγγελματισμού».

