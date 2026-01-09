Η Κατερίνα Παναγοπούλου επιστρέφει με νέο επεισόδιο του “Face 2 Face”, σε μια συζήτηση χωρίς φίλτρα και δίχως «ασφαλείς» απαντήσεις. Αυτή την εβδομάδα απέναντί της, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σε μια συνέντευξη που ανοίγει όλα τα δύσκολα κεφάλαια: το συνέδριο της 7ης φεβρουαρίου και τα σενάρια για την πορεία του κόμματος, τα διλήμματα της επόμενης μέρας στην αντιπολίτευση, οι συνεργασίες και οι κόκκινες γραμμές, αλλά και η μεγάλη συζήτηση για το κράτος δικαίου, την οικονομία, αλλά και την προσωπική του ζωή με τον Τάιλερ Μακμπεθ.

Με καθαρή, άμεση γλώσσα, ο Στέφανος Κασσελάκης μιλά για όσα τον έχουν βάλει στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης, απαντά στην κριτική για την «αμερικανική» του ταυτότητα και εξηγεί τι θεωρεί ότι κρατά την πολιτική σκηνή εγκλωβισμένη. Τα «μαύρα ταμεία» του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καρυστιανού, η σχέση πολιτικής και social media, αλλά και ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ενα Face 2 Face με ένταση, χιούμορ, αλλά και ουσία. Μια συνέντευξη που δεν μένει στις ατάκες, αλλά επιμένει στις απαντήσεις.

