Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε στο “Face 2 Face” και την Κατερίνα Παναγοπούλου, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Γυρνώντας πίσω στον χρόνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αφηγήθηκε ένα περιστατικό που συνέβη παραμονή Χριστουγέννων όταν ήταν φοιτητής, στο Νησί του Νομού Ημαθίας, το οποίο τον σημάδεψε.

«Με άφησαν αναίσθητο – Με σάπισαν στο ξύλο»

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εγώ εργαζόμουν πολύ σκληρά σαν παιδί, σαν νέος, τότε ήμουν έφηβος, και έκανα μεταφορές τεύτλων. Ένα βράδυ λοιπόν, παραμονή Χριστουγέννων, με πολλή παγωνιά και με τεράστιες ποσότητες λάσπης στους δρόμους, πήγαινα το τελευταίο δρομολόγιο προς το χωράφι όπου έπρεπε να παραλάβω το προσωπικό της μηχανής που έβγαζε τα τεύτλα και να πάρω ένα φορτίο για να το πάω την άλλη μέρα στο εργοστάσιο.

Εκεί λοιπόν συνάντησα δύο άτομα των οποίων είχε βουλιάξει το αυτοκίνητο, ένα φορτηγό πάνω στο δρόμο και είχαν κλείσει το δρόμο και σταμάτησα να δω τι συμβαίνει. Και τότε είδα δύο μεθυσμένους ανθρώπους οι οποίοι τραγουδούσαν, αλλά ταυτόχρονα ήταν παραιτημένοι, διότι είχε βουλιάξει βαθιά το φορτηγό. Και μου ζήτησαν να τους ρυμουλκήσω.

Εγώ όμως δεν μπορούσα να τους ρυμούλκησω, διότι ήταν άδειο το φορτηγό το δικό μου και άρα δεν είχε καμία δυνατότητα. Και τους είπα αφού πάω και γυρίσω σε μισή ώρα και αντί να με ακούσουν με κατεβάζουν από το αυτοκίνητο και με σάπισαν στο ξύλο. Με άφησαν αναίσθητο εκεί. Και μετά, επειδή οι δικοί μου άνθρωποι περίμεναν αρκετή ώρα και κατάλαβαν ότι κάτι έγινε, άρχισαν το δρόμο της επιστροφής και αυτοί και ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σε αυτό.

Εγώ ήμουν ημιλιπόθυμος και άκουγα τις φωνές αυτών των δύο διότι τους σάπισαν στο ξύλο οι δικοί μου. Έμεινα μια βδομάδα στο νοσοκομείο, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι ένα μάθημα που πήρα ήταν για τη βία. Ότι η βία είναι κάτι αδιέξοδο εντελώς είναι δεν είναι για λογικούς ανθρώπους. Χρόνια μετά ο ένας από αυτούς ήρθε και με βρήκε σε ομιλία που έκανα ως βουλευτής κα μου ειπε “είμαι αυτός που τότε σε έδειρε!” Τελικά αγαπηθήκαμε».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα στο 14′ 15″