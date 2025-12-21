Το νέο vidcast των ΝΕΩΝ με τίτλο “Face 2 Face”κάνει πρεμιέρα σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο YouTube των ΝΕΩΝ. Την εκπομπή παρουσιάζει η Κατερίνα Παναγοπούλου, ανοίγοντας τη συζήτηση εκεί όπου έχει ουσία – με καθαρές ερωτήσεις και καθαρές απαντήσεις, χωρίς περιττό θόρυβο.

Στην πρώτη εκπομπή, καλεσμένος είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μιλά πρόσωπο με πρόσωπο με την Κατερίνα Παναγοπούλου για τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

«Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα. Στα μπλόκα είναι οι αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις»

«Είσαστε κι εσείς από αγροτική οικογένεια. Οι γονείς αγρότες. Θα ήταν στα μπλόκα οι γονείς σας;»

– «Είναι ο αδερφός μου αγρότης. Δεν είναι στα μπλόκα. αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εκείνο που θέλω να επισημάνω σε αυτή την ερώτησή σας είναι κάτι το οποίο δεν έχει παρατηρήσει κανείς, δεν έχει επισημάνει κανείς. Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα. Αυτό είναι μια δική μου, ένα δικό μου βίωμα αν θέλετε. Γεννήθηκα και μεγάλωσα, αναπτύχθηκα σε μια απολύτως αγροτική οικογένεια και μετά ήμουν βουλευτής σε μια αμιγώς αγροτική περιφέρεια. Γνωρίζω πολύ καλά όλη τη διαδρομή της αγροτικής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες. Έγινε μια προσπάθεια από ένα μέρος των αγροτών να απαλλαγούν από αυτή την υπόθεση των επιδοτήσεων και να οδηγηθούν στην εξωστρέφεια, στην παραγωγή προϊόντων αγροτοδιατροφής, δηλαδή φρούτα και λοιπά, επιτραπέζια προϊόντα και εξαγωγές. Αυτοί λοιπόν δεν είναι στα μπλόκα. Στα μπλόκα είναι αυτοί που παίρνουν επιδοτήσεις.»

«Έρχονται συλλήψεις πολυπληθών εγκληματικών οργανώσεων για τον ΟΠΈΚΕΠΕ»- «Καμία αξία αν είναι γαλάζιοι, πράσινοι ή κόκκινοι»

Η συζήτηση συνεχίστηκε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το οποίο ο υπουργός αποκάλυψε ότι έρχονται νέες συλλήψεις μετά τα Χριστούγεννα πολυπληθών μάλιστα εγκληματικών οργανώσεων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα αρχίζουμε. Τώρα άνοιξε ο κύκλος. Και ταυτόχρονα γίνεται και η διασταύρωση ΑΦΜ για μεμονωμένους αγρότες για να μπορέσουμε να δούμε ποιοι πήρανε παρανόμως επιδοτήσεις»

«Σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις βέβαια είδαμε σε μία τουλάχιστον εξ αυτών πρωταγωνιστικό ρόλο ενός γαλάζιου στελέχους.»

– «Τι θα πει αυτό; Γαλάζιος, πράσινος, κόκκινος; Καμιά σημασία και καμιά αξία δεν έχει αυτό. Δεν είναι συζήτηση αυτή. Δεν έχει καμία αξία αυτή συζήτηση. Δεν υπάρχουν ούτε δικά μας παιδιά, ούτε δικά τους παιδιά. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι απέναντι στον νόμο έχουν ευθύνες. Και όλα αυτά νομίζω είναι προφάσεις, εν αμαρτίες ή συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα πραγματικά»

«Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στις μετακινήσεις τα Χριστούγεννα. Ας είμαστε ψύχραιμοι»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλά και για τα μπλόκα τα όρια της κινητοποίησης και τη γραμμή της κυβέρνησης: χωρίς καταστολή, με στόχο να ταξιδέψει ο κόσμος και να λειτουργήσουν όλα τις ημέρες των γιορτών. «Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Ας είμαστε ψύχραιμοι. Είδατε ότι η αστυνομία δεν έκανε ενέργειες κατασταλτικές και αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης, στη λογική ότι όλα θα λειτουργήσουν και οι μεν θα διεκδικούν τα δίκαιά τους αιτήματα και οι άλλοι οι υπόλοιποι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας έστω και με μια μικρή ταλαιπωρία. Άρα λοιπόν όλα θα πάνε καλά»

«Αδιέξοδη και ανέξοδη η συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Σε ερώτηση για την εντολή που θα δώσει στην αστυνομία εάν κάποιος επιχειρήσει να γράψει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη σε περίπτωση που σβηστούν (π.χ. απο βροχές) ο υπουργός χαρακτήρισε τη συζήτηση «πραγματικά εντελώς ανέξοδη και αδιέξοδη. Δεν είναι το θέμα της χώρας μας αυτό. Συμβαίνει από ορισμένους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν συνεχώς συζητήσεις- Οι οποίες δεν αφορούν τους Έλληνες» λέγοντας πάντως «θα διατηρήσουμε τον νόμο και την τάξη και την ασφάλεια όπως το κάνουμε, θα το κάνουμε».

Τα 5 του παιδιά και οι συμβουλές

Ο υπουργός μίλησε και σε πιο προσωπικό τόνο στην Κατερίνα Παναγοπούλου αναφερόμενος στις συμβουλές που δίνει στα 5 παιδιά του: «Δύο παιδιά μου είναι τριάντα και οι υπόλοιποι είναι έφηβοι. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας είναι πρώτα να έχουν μια πραγματική αντίληψη του κόσμου. Τις δυσκολίες που έχει η ζωή, η επαγγελματική, κοινωνική ζωή, το πώς διαρθρώνεται όλη η ζωή. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε απολύτως αυστηροί σε ό,τι αφορά αρχές, αξίες και κατευθύνσεις που πρέπει να πάρει κάθε παιδί στη ζωή του. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί βιώνω μέσα από τα αστυνομικά περιστατικά πολύ βία στα παιδιά. Όσα παιδιά είναι παραβατικά, όλα έχουν πρόβλημα επιμέλειας και εποπτείας».

Ο ξυλοδαρμός την παράμονη των Χριστουγέννων

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και σε κάποια επεισοδιακά Χριστούγεννα από το παρελθόν του, όταν ήταν έφηβος: « Εγώ εργαζόμουν πολύ σκληρά σαν παιδί. Σαν νέος τότε ήμουν έφηβος και έκανα μεταφορές τεύτλων. Ένα βράδυ λοιπόν, παραμονή Χριστουγέννων, με πολλή παγωνιά και με τεράστιες ποσότητες λάσπης στους δρόμους, πήγαινα το τελευταίο δρομολόγιο προς το χωράφι, Εκεί λοιπόν συνάντησα δύο άτομα τα οποία είχαν είχε βουλιάξει το αυτοκίνητό τους, ένα φορτηγό πάνω στο δρόμο και είχαν κλείσει το δρόμο και σταμάτησα να δω τι συμβαίνει. Και τότε είδα δύο μεθυσμένους ανθρώπους οι οποίοι τραγουδούσαν αλλά ταυτόχρονα ήταν παραιτημένοι, διότι είχε βουλιάξει βαθιά το φορτηγό. Και μου ζήτησαν να τους ρυμουλκήσω. Εγώ όμως δεν μπορούσα να τους ρυμούλκησω, διότι δεν ήταν άδειο το φορτηγό το δικό μου και άρα δεν είχε καμία δυνατότητα. Και τους είπα αφού πάω και γυρίσω σε μισή ώρα και αντί να με ακούσουν με κατεβάζουν από το αυτοκίνητο και με σάπισαν στο ξύλο. Με άφησαν αναίσθητο εκεί. Και μετά, επειδή οι δικοί μου άνθρωποι περίμεναν αρκετή ώρα και κατάλαβαν ότι κάτι έγινε, άρχισαν το δρόμο της επιστροφής και τους βρήκα. Εγώ ήμουν ημιλιπόθυμος και άκουγα τις φωνές αυτών των δύο διότι τους σάπισαν στο ξύλο οι δικοί μου. Έμεινα μια βδομάδα στο νοσοκομείο, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι ένα μάθημα που πήρα ήταν για τη βία. Ότι η βία είναι κάτι αδιέξοδο εντελώς είναι δεν είναι για λογικούς ανθρώπους. Χρόνια μετά ο ένας από αυτούς ήρθε και με βρήκε σε ομιλία που έκανα ως βουλευτής κα μου ειπε «είμαι αυτός που τότε σε έδειρε! Τελικά αγαπηθήκαμε»