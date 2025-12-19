Το νέο vidcast των ΝΕΩΝ με τίτλο «Face 2 Face» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, στο YouTube των ΝΕΩΝ. Την εκπομπή παρουσιάζει η Κατερίνα Παναγοπούλου, ανοίγοντας τη συζήτηση εκεί όπου έχει ουσία – με καθαρές ερωτήσεις και καθαρές απαντήσεις, χωρίς περιττό θόρυβο.

Στην πρώτη εκπομπή, καλεσμένος είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο με την παρουσιάστρια για τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρεται μεταξύ άλλων στις αγροτικές κινητοποιήσεις και αν αυτές μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στη χριστουγεννιάτικη έξοδο, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ μιλά και για στιγμές που σημάδεψαν το παρελθόν του.

Αποκαλύπτει ότι ο αδερφός του αν και αγρότης δεν βρίσκεται στα μπλόκα.

«Ο αδερφός μου είναι αγρότης. Δεν είναι στα μπλόκα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι κάτι το οποίο δεν έχει παρατηρήσει κανείς, δεν έχει επισημάνει κανείς. Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα» λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει «αυτό είναι ένα δικό μου βίωμα, αν θέλετε, επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα, αναπτύχθηκα σε μία απολύτως αγροτική οικογένεια και μετά ήμουν βουλευτής σε μια αμιγώς αγροτική περιφέρεια, γνωρίζω πολύ καλά όλη τη διαδρομή της αγροτικής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Έγινε μια προσπάθεια από ένα μέρος των αγροτών να απαλλαγούν από αυτή την υπόθεση των επιδοτήσεων και να οδηγηθούν στην εξωστρέφεια, στην παραγωγή προϊόντων αγροδιατροφής, δηλαδή φρούτα κλπ, επιτραπέζια προϊόντα και εξαγωγές. Αυτoί λοιπόν δεν είναι στα μπλόκα, στα μπλόκα είναι αυτοί που παίρνουν επιδοτήσεις».