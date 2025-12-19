Δημοφιλή
- 1
Εκνευρισμός στην Τουρκία από την έλευση του ΚΙΜΩΝΑ: Εστειλε οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο - Αγρια αερομαχία
- 2
Προσοχή! Γιατί από τον Αύγουστο θα χρειαζόμαστε διαβατήριο για ταξίδια στην Ευρώπη
- 3
Αδιανόητη ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Βρήκαν τον χαμένο Ναό του Ρα μετά από 4.500 χρόνια
- 4
Προσοχή! Έρχεται κακοκαιρία με μεγάλο όγκο νερού, εντάσεις και ραγδαιότητες - Χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα -
- 5
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε γονείς που άφησαν βρέφος και παιδί να κοιμηθούν στην αυλή
- 6
Στα 100 χλμ από την Κρήτη τα ουκρανικά drones που χτύπησαν το ρωσικό τάνκερ - Ερωτηματικά για την επίθεση
- 7
Απίστευτη ανακάλυψη στην Ιταλία: Εντοπίστηκαν χιλιάδες ίχνη δεινοσαύρων σε βράχο των Άλπεων
- 8
Μπλόκο στις καλοκαιρινές διακοπές: Έχετε μόλις 40 μέρες για να εκδώσετε νέα ταυτότητα
- 9
Ανατροπή για τα ενοίκια: Μετατίθεται η υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας
- 10
Συνταγή για μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
«Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά: Μια εκπομπή αφιερωμένη στο σπουδαίο έργο του Make-A-Wish Ελλάδος
Η εκπομπή «Buongiorno» και η Φαίη Σκορδά στηρίζουν, και φέτος, το σπουδαίο έργο του Make-A-Wish Ελλάδος. Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 09:20, η εκπομπή του MEGA είναι αφιερωμένη στα παιδιά του Make a Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και τους ήρωές τους, φωτίζοντας το έργο του οργανισμού μέσα από τις αληθινές ιστορίες των παιδιών που μας θυμίζουν […]
«Φως στο Τούνελ»: Αποκαλυπτικά στοιχεία για τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια – Απόψε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται με αποκαλυπτικά στοιχεία για τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια. Εξέλιξη – σοκ σε πολύκροτη υπόθεση που ανέδειξε η εκπομπή. Η εισαγγελική παρέμβαση και η απρόβλεπτη τροπή που φέρνει τα πάνω – κάτω. Ο κύκλος των ενόχων κλείνει και οι μάσκες πέφτουν στο διπλό […]
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Σώθηκαν τα ΕΛΤΑ
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Σώθηκαν τα ΕΛΤΑ Το νέο σχέδιο λειτουργίας
Eurovision: Κλείδωσε η ημερομηνία ανακοινώσεων – Με τη νέα χρονιά οι υποψήφιοι
Μαζί με την χρονιά, θα έχουμε και αποκαλυπτήρια. 4 Ιανουαρίου θα ανακοινωθούν οι 28 υποψήφιοι για την Eurovision.
Το FIFA game επιστρέφει στα βιντεοπαιχνίδια – Aποκλειστικά μέσω Netflix μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας
Η FIFA συνεργάζεται με το Netflix για ένα νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι ενόψει του Μουντιάλ 2026, αφήνοντας πίσω την εποχή της EA Η FIFA ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών το 2026, τέσσερα χρόνια μετά το ηχηρό και αμφιλεγόμενο «διαζύγιό» της με την Electronic Arts. Ωστόσο, αυτή τη φορά ο ιστορικός ποδοσφαιρικός τίτλος δεν […]