Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν είναι αυτονόητο και κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών και στις κινητοποιήσεις του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα.

«Το δικαίωμα της κάθε κοινωνικής ομάδας να διαδηλώνει είναι αυτονόητο και συνταγματικό», υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σχολιάζοντας τις μαζικές κινητοποιήσεις που εξελίσσονται σε διάφορα σημεία της χώρας.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι «οι διαδηλώσεις των αγροτών είναι μαζικές, έχουν την ευκαιρία και μέσα από τα ΜΜΕ να εκφράσουν τα αιτήματά τους». Πρόσθεσε ωστόσο πως «είναι κλειστές οι Εθνικές Οδοί αλλά υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι».

Δύο προϋποθέσεις για τις κινητοποιήσεις

Ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των κινητοποιήσεων: η μη άσκηση βίας και η προστασία κρίσιμων υποδομών. Όπως είπε, «η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας» και «οι υποδομές που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν».

«Εκεί (σε τελωνεία και λιμάνια) δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση που θα εμποδίσει τη διέλευση των αγαθών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η συνεννόηση φέρνει λύσεις»

Αναφερόμενος στις περιπτώσεις κατάληψης τελωνείων, ο υπουργός σημείωσε: «Όταν πας και καταλαμβάνεις ένα τελωνείο, που είναι η είσοδος-έξοδος της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και κοστίζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα για τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί κανείς. Μέσα από τη συνεννόηση όμως βρίσκονται λύσεις».

Τα επεισόδια στη Λάρισα

Αναφερόμενος στα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε αυτό είναι ζήτημα που μπορεί κανείς να ανεχτεί».

Σχολιάζοντας το περιστατικό στον Πλατύκαμπο Λάρισας, πρόσθεσε: «Ο αστυνομικός ο οποίος γρονθοκοπήθηκε είναι εργαζόμενος. Οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι που υπηρετούν την ασφάλεια. Για ποιον λόγο να γίνεται σάκος του μποξ ένας αστυνομικός; Εν πάση περιπτώσει θεωρώ το περιστατικό λήξαν, δεν υπάρχει από την πλευρά της Αστυνομίας καμία διάθεση σύγκρουσης και βίας, είμαστε στη λογική της συνδιαλλαγής και της συνεννόησης».

Καταλήγοντας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε: «Είναι μάταιο να ασκήσουμε βία σε ανθρώπους που διεκδικούν το δίκιο τους. Από την άλλη πλευρά, δεν θα στερήσουμε από τη χώρα τόσο πολύ κρίσιμα θέματα που έχει ανάγκη σε καθημερινή βάση».