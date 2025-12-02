Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν το μπλόκο, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία τους με νέα τρακτέρ και μηχανήματα.

Μετά τη χθεσινή απογευματινή συνέλευση, επιβεβαιώθηκε ότι οι αγρότες σκοπεύουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Νέες αφίξεις αναμένονται σήμερα από χωριά της Λάρισας και της Μαγνησίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του μπλόκου.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Η κυκλοφορία στην εθνική οδό έχει διακοπεί, ενώ η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι αγρότες της Νίκαιας δηλώνουν πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Ζητούν λύσεις για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Παράλληλα, κτηνοτρόφοι της περιοχής θα βρεθούν σήμερα Τρίτη στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπου θα μοιράσουν γάλα στους διερχόμενους πολίτες, θέλοντας να αναδείξουν τα προβλήματα του κλάδου τους.

Στήριξη στους συλληφθέντες αγρότες

Εκτός από την ενίσχυση του μπλόκου στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια της Λάρισας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Εκεί απολογούνται συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Οργανωμένη αντιπροσωπεία θα μεταβεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, προκειμένου να στηρίξει τους κατηγορούμενους και να ζητήσει την απαλλαγή τους.

Διαβάστε ακόμα: