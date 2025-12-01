Κομμένη στα δύο είναι η Ελλάδα καθώς αγρότες με εκατοντάδες τρακτέρ έχουν αποκλείσει την Εθνική Οδό και παρακαμπτήριους δρόμους.

Μάλιστα, όπως αποφασίστηκε στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ενισχύοντας καθημερινά την παρουσία τους.

Πάνω από 1.000 τρακτέρ

Η κινητοποίηση εισέρχεται στη δεύτερη ημέρα, με στόχο, όπως δήλωσαν οι αγρότες, να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στην περιοχή.

Όπως τονίστηκε, από αύριο αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».

Τα βασικά αιτήματα παραμένουν η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Η συνέλευση αποφάσισε παράλληλα στενότερο συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι αυτό είμαι εδώ. Χθες έγινε μια συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα ώπα ώπα και εσάς που δίνεται τον αγώνα σας χτυπούν» δήλωσε ο περιφέρειαρχης Θεσσαλίας.

Οι αγρότες στήνουν σκηνές και δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα όπως λένε. Στη Ροδόπη, το μπλόκο έχει στηθεί στο 4ο χλμ. της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, όπου ο δρόμος παραμένει ανοιχτός για τα οχήματα, ενώ στον αποκλεισμό των συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία στη Δοϊράνη προχώρησαν οι αγρότες του δήμου Κιλκίς.

Δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις για την καθυστέρηση των ενισχύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού.

Ειδικότερα, κλειστή για 2η ημέρα παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριους.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενίσχυσαν το μπλόκο τους στον κόμβο της Νίκαιας και δήλωσαν έτοιμοι και προετοιμασμένοι να δώσουν σκληρή και πολυήμερη μάχη έως ότου λυθούν τα προβλήματα τους.

Παράλληλα, συγκέντρωση συμπαράστασης πραγματοποίησαν αγρότες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας για τους συναδέλφους τους που θα δικάζονταν στο αυτόφωρο για τα επεισόδια στην Εθνική Οδό. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την επόμενη Πέμπτη οπότε και θα εκδικαστεί η υπόθεση.

Ομάδα αγροτών μετέβη στα διόδια Μαλγάρων και έκλεισε και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ενώ δυναμικό είναι το «παρών» και στο μπλόκο στον Ε65 έξω από την Καρδίτσα, από αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Οι αγρότες, περιμένουν τις αποφάσεις της συνεδρίασης που γίνεται στη Νίκαια για να καθορίσουν τη θέση τους, το αν θα παραμείνουν στο σημείο ή όχι.

Περισσότερα από 1.500 τα τρακτέρ στην Καρδίτσα

Μεγάλο και εξαιρετικά οργανωμένο είναι το μπλόκο των Καρδιτσιωτών, καθώς από την Κυριακή άρχισαν να τοποθετούνται σκηνές και καθίσματα, δείχνοντας να είναι έτοιμοι από καιρό για αυτή τη διαμαρτυρία.

Το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς με νέα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τα 1.500 και με προοπτική αύξησης του αριθμού και ενίσχυσης των τρακτέρ. Απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη οι αγρότες του μπλόκου της Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους, μεταξύ αυτών το κόστος παραγωγής που είναι εξαιρετικά υψηλό, η χαμηλή τιμή των προϊόντων που στο ράφι φτάνουν σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή και βεβαίως σε ότι αφορά την ενίσχυση που δόθηκε, πέραν του ότι οι αγρότες ισχυρίζονται ότι είναι πολύ μικρό το ποσό και δόθηκε καθυστερημένα, διαμαρτύρονται γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό από την ενίσχυση έχει αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς τους για να παρακρατηθεί.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ροδόπης παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο 4ο χιλιόμετρο στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής- Ξάνθης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά, ενώ αγρότες από την περιοχή του Κιλκίς συγκεντρώθηκαν στο τελωνείο της Δοϊράνης και απέκλεισαν για δύο ώρες τα σύνορα.

Εκατόν εβδομήντα τρακτέρ βρίσκονται το απόψε επί της Εθνικής Οδού, αμέσως μετά τα διόδια Μαλγάρων. Το ρεύμα εισόδου της Θεσσαλονίκης είναι ανοικτό, ενώ παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω εκτροπής από την έξοδο για Ευζώνους.

«Ίσως κλείσουμε τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και του Βόλου»

Μιλώντας στο Live News μία κτηνοτρόφος και αγρότισσα δήλωσε πως οι κινητοποιήσεις των αγροτών θα συνεχιστούν και ενδεχομένως να προχωρήσουν στο κλείσιμο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του Βόλου.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Κοραή, η εντολή που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πως οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί. Έτσι, η αστυνομία ετοιμάζει επιχειρησιακά σχέδια ώστε να καταστεί αυτό εφικτό.

Βασικά αιτήματα των αγροτών:

– Μείωση του Κόστους Παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος (π.χ. στα 7 λεπτά/Kwh) και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές κ.λπ.).

– Τιμές Προϊόντων και Εισόδημα με εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών και τη συνέχιση της καλλιέργειας.

– Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων (αποζημιώσεις, ενισχύσεις, προγράμματα) και σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή (γεωργία) και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο (κτηνοτροφία).

– Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

– Κούρεμα μεγάλου μέρους του κεφαλαίου των χρεών και ρυθμίσεις σε μακροχρόνια άτοκη περίοδο αποπληρωμής, ανάλογα με τη δυνατότητα του αγρότη για δάνεια και οφειλές στο δημόσιο.

Αποζημιώσεις, Φυσικές Καταστροφές και Ζωονόσοι:

– Προστασία από Φυσικές Καταστροφές με αποζημιώσεις που να καλύπτουν το 100% των ζημιών. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

– Να δοθούν οι χρωστούμενες αποζημιώσεις στους ψαράδες (πχ από προστατευόμενα είδη, νεκρά ψάρια Παγασητικού κλπ). Να μην ισχύσουν οι διατάξεις της Κ.Αλ.Π για τη ζύγιση των αλιευμάτων.

– Άμεσος εμβολιασμός των ζώων για την ευλογιά με δωρεάν εμβόλια. Πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Ανασύσταση των κοπαδιών με ελεγμένα ζώα με κρατική ευθύνη. Αποζημίωση και δωρεάν εμβόλια για τον καταρροϊκό πυρετό. Πλήρης στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

– Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό και το λαϊκό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή (π.χ. άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ:

– Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους.

– Να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός τα πρόστιμα της ΕΕ.

– Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων έκλεψαν και τα ποσά που πήραν.

– Να σταματήσουν άμεσα τα “αγροτοδικεία” και η ποινικοποίηση των αγώνων».