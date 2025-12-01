Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, τα οποία έχουν παραταχθεί από χθες κατά μήκος του οδικού άξονα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις αρχές, εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα από το 72,3ο έως το 97,3ο χιλιόμετρο (Α/Κ Σοφάδων – Α/Κ Προαστίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνέλευση προκειμένου να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη», οι αγρότες των Τρικάλων προγραμματίζουν τη δημιουργία νέου μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου την ερχόμενη Τετάρτη, εντείνοντας έτσι το κύμα διαμαρτυριών στη Θεσσαλία.

