Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικές δυνάμεις. Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, o ένας είναι αγροτoσυνδικαλιστής ο οποίος σωριάστηκε στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.

Ένταση και χημικά στον Πλατύκαμπο

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια, όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, καθώς αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την περιοχή επιχείρησαν να κινηθούν στην Εθνική οδό.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Στο σημείο σημειώθηκαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών.

Η Ελένη Αντωνίου μετέδωσε από τη Νίκαια της Λάρισας στο δελτίο του MEGA ότι έγινε ρίψη χημικών καθώς οι αγρότες προσπάθησαν να διώξουν τις κλούβες της αστυνομίας. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική όπως φαίνεται στο βίντεο ενώ η δημοσιογράφος με δυσκολία μπορούσε να αναπνεύσει.

«Όλοι προσπαθούν να πάρουν ανάσα, όμως είναι αποφασισμένοι οι αγρότες να βγουν στην Εθνική» υπογράμμισε η ρεπόρτερ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν αγρότες να κινηθούν προς την εθνική οδό, κλείνοντας το πέρασμα με περιπολικό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με αγρότες να συγκεντρώνονται γύρω από το όχημα και να το κουνάνε και να το χτυπάνε, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ, ενώ ο αστυνομικός οδηγός βρισκόταν μέσα.

«Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν δικαιωθούμε» – Τεταμένο κλίμα και στην Καρδίτσα

Ένταση επικράτησε και μεταξύ αγροτών της Καρδίτσας και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων όταν οι πρώτοι με εκατοντάδες τρακτέρ, προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας.

Παρά την έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στον κόμβο του Ε65 στην Καρδίτσα, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπουν με τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά τους για δυναμικές κινητοποιήσεις, αναφέρει το karditsapress.gr.

Ο Δημήτρης Τοπάλης, από τον Αγροτικό Σύλλογο Ανάβρας, μιλώντας στην κάμερα του Orange Press Agency, περιέγραψε τα οξυμένα προβλήματα που οδήγησαν τον αγροτικό κόσμο ξανά στους δρόμους, εστιάζοντας στις επιδοτήσεις και το κόστος παραγωγής.

«Σήμερα υλοποιούμε την απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας να κάνουμε ένα ισχυρό μπλόκο επάνω στον Ε65» ανέφερε αρχικά ο κ. Τοπάλης.

Εξηγώντας τους λόγους της μαζικής συμμετοχής, τόνισε: «Τα προβλήματα είναι τεράστια. Αυτά είναι που έκαναν τον κόσμο να βγει στο δρόμο σήμερα».

Ο εκπρόσωπος των αγροτών έθεσε στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας τις πληρωμές και τις τιμές διάθεσης των προϊόντων.

«Πέρα απ’ τις μειωμένες επιδοτήσεις που πήραμε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέτος έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τις χαμηλές τιμές στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων» σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης λέγοντας: «Και έχουμε και όλη την κυβέρνηση σύσσωμη να βγαίνει στα κανάλια και να μας κοροϊδεύει».

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο μέχρι να υπάρξουν λύσεις.

«Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε εδώ μέχρι να λυθούν τα προβλήματά μας. Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει. Και δεν θα φύγουμε εάν όλα τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν» κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Τοπάλης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, τροποποιούνται οι διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 14.05΄ ώρα σήμερα (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη , θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.). Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.