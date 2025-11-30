Από νωρίς το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, τροποποιούνται οι αναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην από (30-11-2025) ανακοίνωσή μας σε ότι αφορά τα σημεία εκτροπής και συγκεκριμένα διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 14.05΄ ώρα σήμερα (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη , θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.). Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.