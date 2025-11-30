Ένταση επικράτησε από νωρίς το μεσημέρι στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια, όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, καθώς αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την περιοχή επιχείρησαν να κινηθούν στην Εθνική οδό.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κινηθούν προς την εθνική οδό, κλείνοντας το πέρασμα με περιπολικό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με αγρότες να συγκεντρώνονται γύρω από το όχημα και να το κουνάνε και να το χτυπάνε, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ, ενώ ο αστυνομικός οδηγός βρισκόταν μέσα.

Kατά το voria.gr, όταν το περιπολικό παρατάχθηκε στο σημείο για να εμποδίσει τη διέλευση των τρακτέρ, εξαγριωμένοι αγρότες άρχισαν να ταρακουνούν το όχημα, ενώ κατάφεραν και να το σηκώσουν προκειμένου να το μετακινήσουν και να απελευθερώσουν το οδόστρωμα.

«Έχουμε ένα εκατομμύριο ζώα σφαγμένα, πάρτε το αμάξι» φώναζαν οι αγρότες.

Ρίψη χημικών

Η Ελένη Αντωνίου μετέδωσε από τη Νίκαια της Λάρισας στο δελτίο του MEGA ότι έγινε ρίψη χημικών καθώς οι αγρότες προσπάθησαν να διώξουν τις κλούβες της αστυνομίας. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική όπως φαίνεται στο βίντεο ενώ η δημοσιογράφος με δυσκολία μπορούσε να αναπνεύσει.

«Όλοι προσπαθούν να πάρουν ανάσα, όμως είναι αποφασισμένοι οι αγρότες να βγουν στην Εθνική» υπογράμμισε η ρεπόρτερ.

Μία προσαγωγή αγρότη στον Πλατύκαμπο, σύμφωνα με το onlarissa.gr.