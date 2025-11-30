Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Θεσσαλία, καθώς οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις με την δημιουργία μπλόκων και με βασικό αίτημα την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, «να σωθεί ο πρωτογενής τομέας». Κλειστά παραμένουν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας.

Στις συγκεντρώσεις συμμετέχουν αγρότες από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα, τη Νίκαια, τον Πλατύκαμπο, την Καρδίτσα και τη Μαγνησία. Περισσότερα από 1.000 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στην Εθνική Οδό, «κόβοντας τη χώρα στα δύο», ενώ χιλιάδες ακόμη αναμένονται να φτάσουν τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Επεισόδια και συλλήψεις στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο

Οι αγρότες ζητούν ριζική αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής για τον αγροτικό τομέα. Τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου ανάμεσα σε διαδηλωτές και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οδήγησαν σε τρεις συλλήψεις, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί τόσο αγροτών όσο και αστυνομικών.

Από τη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης τραυματίστηκαν δύο αγρότες στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο. Ο αγροτοσυνδικαλιστής κ. Σιδηρόπουλος κατήγγειλε ότι δέχθηκε χτύπημα από αστυνομικούς.

Την ίδια ώρα, δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Νωρίτερα στη Νίκαια, η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες, κλείνοντας τον δρόμο και εμποδίζοντας τους αγρότες να περάσουν. Ωστόσο, πριν ξεσπάσει η ένταση, ορισμένα αγροτικά μηχανήματα είχαν ήδη ανέβει στον δρόμο και στη συνέχεια οι αγρότες έσπασαν το μπλόκο, περνώντας μέσω παραδρόμων στην εθνική οδό.

«Καταγγέλλουμε την ακραία καταστολή από τις αστυνομικές δυνάμεις σε ηλικιωμένα άτομα. Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είχαμε τραυματισμούς και εγκαυματίες. Δεν μας κρατάει τίποτα», δήλωσε ο δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής.

Δύο διαδηλωτές συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας. Ο ένας κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Στους Σοφάδες σημειώθηκε ρίψη χημικών, ωστόσο τα αγροτικά μηχανήματα δεν υποχώρησαν. Οι διαδηλωτές μετακίνησαν τα βαν της αστυνομίας και πέρασαν στον δρόμο. Στη συνέλευση που ακολούθησε, οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν προσπάθεια παρεμπόδισης του αγώνα τους από την αστυνομία.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Αγρότες: Κλιμάκωση κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα

Σε αυτό το φόντο, ο πρωτογενής τομέας της Θεσσαλίας έχει καταλήξει σε συλλογική απόφαση για στήσιμο μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65. Η αρχή έγινε το μεσημέρι της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ενώ οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν «μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας», όπως δήλωσε, το Σάββατο στα «ΝΕΑ» και στον Βασίλη Τσουκαλά, ο αγρότης Σωκράτης Αλειφτήρας.

Παράλληλα, στη σύσκεψη που διοργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια, αποφασίστηκε «η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 5 Δεκεμβρίου σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό το μπλοκάρισμα των λιμανιών, των συνόρων, των τελωνείων αλλά και των αεροδρομίων».

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ (Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας) Κώστας Τζέλλας δήλωσε στα «ΝΕΑ»: «Θέλουμε να υπάρξει κλιμάκωση. Πανελλαδικά αποφασίσαμε να μπλοκάρουμε τα τελωνεία στον Προμαχώνα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα σύνορα στην Αλεξανδρούπολη αλλά και τα αεροδρόμια της Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός μας να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να ζούμε από τη γη μας χωρίς ευτελισμό, αλλά από την πλευρά της κυβέρνησης αντιμετωπίζουμε την παραμέληση».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση μας έχει πει πως στα τέλη Νοέμβρη θα λάβουμε το 70% της ενιαίας ενίσχυσης, ωστόσο αυτό δεν φτάνει σε κανέναν αγρότη ούτε για να ξεχρεώσει το βασικό μέρος των χρεών του».

«Είναι ένα ποσό που δεν μας επιτρέπει να ζούμε. Η κυβέρνηση, μαζί με την ΕΕ, μειώνουν τις επιδοτήσεις και μας αφήνουν αβοήθητους, όπως έχουν αφήσει και τους κτηνοτρόφους που έχουν δεχτεί τεράστιο πλήγμα από την ευλογιά των προβάτων. Είναι επίσης πολύ προβληματικό ότι ακόμη δεν έχουμε λάβει κάποια ουσιαστική στήριξη για τις πλημμύρες του 2023 (“Ντάνιελ”), οι οποίες διέλυσαν ένα μεγάλο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λάρισα

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον κόμβο Κιλελέρ και στα δύο ρεύματα, από τις 14:05 της Κυριακής και για όσο χρειαστεί.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας–Βόλου, με εκτροπές από και προς τους ανισόπεδους κόμβους Πλατυκάμπου και Κιλελέρ. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων.