Ένταση και τραυματισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στην Θεσσαλία, στον κόμβο της Νίκαιας, όπου αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδικαλιστής αγρότης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με τις δυνάμεις των ΜΑΤ και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν οι αγρότες έσπασαν το στηθαίο στον παράδρομο και ανέβηκαν στην εθνική οδό, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά την ένταση, η αστυνομία έκανε χρήση φωτοβολίδων κρότου λάμψης και χημικών.

Συνδικαλιστής των αγροτών στην Θεσσαλία σωριάστηκε τραυματισμένος στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα υγείας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και δεύτερο άτομο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα onlarissa.gr.

Τρεις συλλήψεις και τραυματίες αστυνομικοί

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τρεις ημεδαποί συνελήφθησαν στη Λάρισα κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Οι δύο στον Πλατύκαμπο και ο τρίτος στον κόμβο της Νίκαιας, για πράξεις όπως βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Η αστυνομία συνεχίζει να βρίσκεται στα σημεία των κινητοποιήσεων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Θεσσαλία: Αγρότες σήκωσαν στα χέρια περιπολικό

Σημειώνεται ότι επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια, όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, καθώς αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την περιοχή επιχείρησαν να κινηθούν στην Εθνική οδό.

Ένταση και στην Καρδίτσα

Παράλληλα, τεταμένο ήταν το κλίμα και στην Καρδίτσα, όπου αγρότες επιχείρησαν να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο Ε65 με εκατοντάδες τρακτέρ. Παρά την έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, κατάφεραν τελικά να μπουν στον δρόμο, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά τους για συνέχιση των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με το karditsapress.gr.

Από τη Θεσσαλία και την Νίκαια, η δημοσιογράφος Ελένη Αντωνίου μετέδωσε στο δελτίο του MEGA ότι έγινε ρίψη χημικών καθώς οι αγρότες προσπάθησαν να απομακρύνουν τις κλούβες της αστυνομίας, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λάρισα

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον κόμβο Κιλελέρ και στα δύο ρεύματα, από τις 14:05 της Κυριακής και για όσο χρειαστεί.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας–Βόλου, με εκτροπές από και προς τους ανισόπεδους κόμβους Πλατυκάμπου και Κιλελέρ. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων.

Θεσσαλία: Κλειστή η Εθνική Οδός στο ύψος της Νίκαιας

Η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ύψος της Νίκαιας, καθώς δεκάδες τρακτέρ έχουν εισέλθει στο οδόστρωμα. Οι αγρότες έσπασαν τα προστατευτικά στηθαία και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία. Στο μπλόκο συμμετέχουν επίσης εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.