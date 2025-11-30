Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, καθώς δεκάδες τρακτέρ έχουν εισέλθει στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτών της περιοχής.

Οι αγρότες έσπασαν τα προστατευτικά στηθαία και μέσω παράδρομου ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία.

Στο μπλόκο συμμετέχουν επίσης εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

Επεισόδια και τραυματισμοί

Προηγήθηκαν επεισόδια τόσο στη Νίκαια όσο και στον Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό. Σε ορισμένες στιγμές, προσπάθησαν να ανατρέψουν όχημα της αστυνομίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ενώ στη Νίκαια, παρά την παρουσία δύο κλούβων των ΜΑΤ, οι διαδηλωτές κατάφεραν τελικά να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πραγματοποιήθηκαν και προσαγωγές αγροτών. Τα τρακτέρ παραμένουν πάνω στην Εθνική Οδό και η κυκλοφορία έχει διακοπεί, με τις αστυνομικές δυνάμεις να συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εναλλακτικές διαδρομές

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου, από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας λύσεις στα αιτήματά τους.