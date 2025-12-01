Σε κλοιό αγροτικών κινητοποιήσεων βρίσκεται η χώρα, όπου εκτός από τα μπλόκα σε εθνικά οδικά δίκτυα και κόμβους, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αποκλείοντας και δομές, όπως τελωνεία και λιμάνια.

Στο Κιλκίς οι αγρότες του νομού είχαν προχωρήσει νωρίτερα σήμερα (1/12) σε αποκλεισμό του τελωνείου Δοϊράνης και το απόγευμα προχώρησαν στον αποκλεισμό της εισόδου προς τη χώρα μας στο τελωνείο των Ευζώνων. Ο αποκλεισμός έχει γίνει από περισσότερα από 70 τρακτέρ και ισχύει μόνον για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ διέρχονται -για την ώρα- κανονικά.

Δείτε βίντεο από το «Μαχητής Κιλκίς»:

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, κι άλλοι αγρότες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να κατευθυνθούν στο τελωνείο των Ευζώνων με την Ελληνική Αστυνομία να έχει στήσει φραγμό στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στο ύψος των Ευζώνων, ώστε να εμποδίσει τους αγρότες να κινηθούν προς το τελωνείο.