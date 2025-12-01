Τις επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα (1/12) το απόγευμα οι αγρότες στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο μπλόκο της Νίκαιας.

Εξαιτίας του μπλόκου στη Νίκαια, κλειστή παραμένει από χθες η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης από τους αγρότες της Λάρισας, με τους οποίους επικράτησε ένταση, όταν τα ΜΑΤ επιχείρησαν να τους εμποδίσουν να καταλάβουν το οδόστρωμα. Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, αγρότες κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τις αστυνομικές δυνάμεις και έκλεισαν την ΠΑΘΕ και στα Μάλγαρα. Λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι άνοιξαν το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ παραμένει κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Ετοιμάζουν μπλόκα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας

Την ίδια στιγμή νέα μπλόκα στήνονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ οι αγρότες του Κιλκίς έχουν προχωρήσει σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου Δοϊράνης, σε είσοδο και έξοδο. Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα έχουν παραταχθεί στο 5ο χιλιόμετρο Κομοτηνής-Ξάνθης. Οι αγρότες των Τρικάλων ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ οι αγρότες της Μαγνησίας προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Σήμερα συνεδριάζουν οι αγροτικοί σύλλογοι σε Αίγιο, Ηλεία και Μεσσηνία, για να αποφασίσουν για τις κινητοποιήσεις τους.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βοιωτίας προγραμματίζουν νέα κοινή σύσκεψη αύριο Τρίτη 2 Δεκέμβρη και προετοιμάζονται για μπλόκα σε Θήβα και Λιβαδειά. Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών αποφάσισε να βγουν οι αγρότες στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη, με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών. Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους αγρότες του νομού Ημαθίας για συγκέντρωση και απόφαση στήριξης αγωνιστικού μπλόκου στην Κουλούρα απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας. Θα στηθεί στον κόμβο της Κουλούρας την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στη 1:00 το μεσημέρι, ενώ προσυγκέντρωση θα γίνει στη Νάουσα στις 12:00 το μεσημέρι στη διασταύρωση ΣΣ.

Στη Φθιώτιδα συνεχίζονται οι προετοιμασίες, με στόχο στις 5 Δεκέμβρη να συγκεντρωθούν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον χώρο της Έκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με αγρότες από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην εθνική οδό. Στην Εύβοια θα στηθεί στις 5 Δεκέμβρη το μπλόκο αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου.

Τις μηχανές ζεσταίνουν και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας μετά από σύσκεψη στο Αμύνταιο, όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την περιοχή του Αμυνταίου και της Εορδαίας, αποφασίστηκε η δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη 2 Δεκέμβρη, στη 1 μ.μ. το μεσημέρι.

Στην Κρήτη ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος θα αποφασίσει σε δύο συσκέψεις, αύριο (2/12) στο Ηράκλειο και μεθαύριο (3/12) στα Χανιά για τις κινητοποιήσεις τους.

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση πάντως ξεκαθαρίζει, ότι δεν θα επιτρέψει να «κοπεί» η χώρα στα δύο, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλος Μαρινάκης, να δηλώνει ερωτηθείς σχετικά, ότι «αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη των αγροτών και το δικαίωμα διαμαρτυρίας και διεκδίκησης. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν κινητοποιήσεις».

«Η Αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο. Αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλομε να στείλουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για τις πληρωμές, ώστε οι αληθινοί αγρότες να πάρουν αυτό που αξίζουν. Αλλά η κυβέρνηση αυτή οφείλει να βάλει πάνω από όλα την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου των πολιτών» πρόσθεσε.

Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Νίκαιας πραγματοποίησαν σήμερα Δευτέρα (1/12) κινητοποίηση και έξω από τα δικαστήρια Λάρισας, διατρανώνοντας την απαίτησή τους να αφεθούν ελεύθεροι οι συνάδελφοι τους που συνελήφθησαν. Η δικάσιμος ορίστηκε για τις 4 Φλεβάρη.