Το μήνυμα ότι «όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα και όσο κι αν είναι αδιαπραγμάτευτος ο σεβασμός στις αγωνίες των αγροτών» δεν θα γίνει ανεκτή η ταλαιπωρία των πολιτών με το κλείσιμο δρόμων από αγρότες και κτηνοτρόφους στέλνει το Μαξίμου. Η κυβέρνηση δεν θέλει να δείξει υπαναχώρηση από την επιβολή της τάξης, την ώρα πάντως που αγρότες κλιμακώνουν τα μπλόκα.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να παρεμποδιστεί η διέλευση και να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί. Έχουμε χρέος οι δρόμοι να μείνουν ανοιχτοί» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση επιδιώκει την εκτόνωση, επιμένοντας ότι η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή αλλά και παραθέτοντας πολιτικές υπέρ του πρωτογενούς τομέα (για το αγροτικό πετρέλαιο, για το ρεύμα, για τη φορολογία κλπ).

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για καλύτερες και ταχύτερα πληρωμές. Αλλά η κυβέρνηση οφείλει να βάλει πάνω από όλους τους συμφέρον των πολιτών. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η πολιτεία να επιβάλλει τον νόμο» σημείωσε ο κυβερνητικός πορτ παρολ.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι εντός του Δεκεμβρίου θα γίνει η πλήρης εξόφληση της βασικής ενίσχυσης- με την προκαταβολή να έχει δοθεί με καθυστέρηση ενός μήνα.

«Θα δώςουνε περισσότερα σε αυτούς που αξίζει περισσότερα σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν» πρόσθεσε ο Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι «αυτή η κυβέρνηση» έδωσε λύσεις σε διαχρονικά αιτήματα των αγροτών σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν.