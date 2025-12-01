Η κυκλοφορία διεξάγεται με παρακάμψεις και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, λόγω της συγκέντρωσης εκατοντάδων τρακτέρ, που ενισχύουν το μπλόκο των αγροτών, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να κόψουν τη χώρα σε δύο. Παράλληλα, αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στο Νομό Καρδίτσας, αφού για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να κλείσουν την οδική αρτηρία της Κεντρικής Ελλάδας.

Η πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων των αγροτών στη Θεσσαλία ξεκίνησε με σοβαρά επεισόδια. Οι τρεις αγρότες που συνελήφθησαν οδηγούνται στο Αυτόφωρο. Στις 10:30, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν προγραμματίσει νέο «ραντεβού» στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, μετά την κινητοποίησή τους έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, ζητώντας την απελευθέρωση των τριών συλληφθέντων συναδέλφων τους.

Οι κατηγορίες που αναμένεται να απαγγελθούν περιλαμβάνουν βία, αντίσταση κατά των αρχών και φθορά ξένης περιουσίας. Ένας από τους συλληφθέντες είναι ο αγρότης και συνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Κλιμάκωση από τα Τρίκαλα ως τον Έβρο

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στον Νομό Καρδίτσας, οι οποίοι για πρώτη φορά κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65, με ισχύουσα την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις εισόδους και εξόδους του κόμβου Καρδίτσας, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από την 72,3η έως την 97,3η χ/θ (Α/Κ Σοφάδων έως Α/Κ Προαστίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να βρεθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν νέα συνέλευση το απόγευμα για να καθορίσουν τις επόμενες οργανωτικές τους κινήσεις.

Επιπλέον, οι αγρότες των Τρικάλων προγραμματίζουν να δημιουργήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έχει στηθεί ένα μεγάλο μπλόκο, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στη Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως αποφασίστηκε, θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, με περισσότερα από 1000 τρακτέρ, ενώ αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και από τα χωριά του Νομού Ροδόπης, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα αποκλεισμοί δρόμων.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και τα υπόλοιπα χωριά θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων, ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη συγκεντρώνονται στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Ταυτόχρονα, καλούν τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους του βορείου Έβρου, της Κομοτηνής και της Ξάνθης να συνδράμουν στην υλοποίηση της διαμαρτυρίας.

