Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της εφημερίδας “Τα Νέα” για προκλητικές αυξήσεις σε επτά στελέχη των ΕΛΤΑ, σημειώνοντας ότι θέση της κυβέρνησης είναι ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. «Το Υπερταμείο πρέπει να λάβει τα μέτρα του» σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών. Όπως είπε, φέτος οι επιδοτήσεις καταβλήθηκαν με καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, ωστόσο τα ποσά είναι αυξημένα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Η πλήρης εξόφληση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πραγματοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου, ενώ στο τέλος του 2025 το σύστημα πληρωμών θα αποδίδει περισσότερα σε όσους πραγματικά τα δικαιούνται. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει σημαντικά τους φόρους για τους αγρότες, όπως τον ΦΠΑ σε λιπάσματα, αγροτικά μηχανήματα και ζωοτροφές.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ακόμη ότι έχει δοθεί μόνιμη λύση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, καθώς και για το φθηνό αγροτικό ρεύμα σε βάθος δεκαετιών. «Έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων που αποτελούσαν πάγια αιτήματα του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε, σχολιάζοντας τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί»

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι κατανοεί την ανάγκη των αγροτών να διεκδικήσουν, αλλά ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να παρακωλύεται η κυκλοφορία. «Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επιβολή του νόμου αποτελεί καθήκον των αρχών και προϋπόθεση για κάθε συζήτηση. «Όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα, δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο κόσμος», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό της κυβέρνησης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Αναφορές σε ευρωπαϊκούς πόρους και ενισχύσεις

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για αυξημένους ευρωπαϊκούς πόρους σε σχέση με πέρυσι, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε δύο δόσεις. «Η εξόφληση θα γίνει μετά τη δεύτερη δόση, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Φέτος υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος και φίλτρο», σημείωσε, καλώντας τους παραγωγούς σε υπομονή.

Αναφέρθηκε επίσης στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά, τονίζοντας ότι θα λάβουν έκτακτο επίδομα ενίσχυσης. «Χρειάζεται πολλή δουλειά από εμάς. Έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται σε πολλά ζητήματα, αλλά η κατάσταση βελτιώνεται», πρόσθεσε.

Θέση για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη και τα ελληνοτουρκικά

Σχολιάζοντας δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας ασκείται χωρίς εκπτώσεις και αποδίδει καρπούς. «Είναι μια πολιτική που στέλνει “αδιάβαστους” όσους αμφισβητούν τα αποτελέσματά της», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το γεγονός ότι η Τουρκία δεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα Safe, ο κ. Μαρινάκης περιορίστηκε να σχολιάσει: «Τα συμπεράσματα δικά σας», απαντώντας σε ερώτηση για τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Απαντήσεις για τη διακυβερνησιμότητα και τις δημοσκοπήσεις

Σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου περί διακυβερνησιμότητας της χώρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «αυτό το αποφασίζουν οι πολίτες». Τόνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έχει προχωρήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

«Έχουμε μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τη μεγαλύτερη δημοσκοπική υπεροχή μεταπολιτευτικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η τελική κρίση θα ανήκει στους πολίτες το 2027. Υπενθύμισε μάλιστα ότι το 2023 οι δημοσκοπήσεις έδιναν στη Νέα Δημοκρατία τα ίδια ποσοστά με τη χθεσινή μέτρηση της Marc.

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως «είναι άδικο να απαξιώνουμε τη θεαματική επιστροφή μιας οικονομίας που πριν από δέκα χρόνια βρισκόταν σε βαθιά κρίση». Όπως είπε, η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί αποτέλεσμα συνεκτικής κυβερνητικής πολιτικής.