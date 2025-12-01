Αστρονομικές αμοιβές για επτά ανώτατα διευθυντικά στελέχη των ΕΛΤΑ, που ξεπερνούν ακόμα και τις ετήσιες απολαβές του Πρωθυπουργού (!), προωθεί η διοικητική ομάδα των πολύπαθων κρατικών ταχυδρομείων, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας και βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού.

Την ώρα που το διορισμένο από το Υπερταμείο «team management» των ΕΛΤΑ αποφάσιζε να βάλει λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη τη χώρα, για λόγους περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, από την… πίσω πόρτα προωθούσε για λογαριασμό του πρωτοφανείς αυξήσεις, που δεν έχουν προηγούμενο σε… υπό κατάρρευση δημόσια επιχείρηση.

Ειδικότερα, σε «μυστική» εισήγηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ «προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων», την οποία αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», προτάθηκε ο υπερδιπλασιασμός των ετήσιων βασικών αποδοχών των επτά γενικών διευθυντών των ΕΛΤΑ! Συγκεκριμένα, προτάθηκε οι αποδοχές αυτές να αυξηθούν από τα 55.812 ευρώ σήμερα, στα 125.000 ευρώ, δηλαδή να ενισχυθούν κατά 69.188 ευρώ!

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται φυσικά τα διάφορα bonus και οι έξτρα παροχές, όπως το «Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο Απόδοσης – STI», η θεσμοθέτηση του οποίου ζητείται επίσης να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και να αντιστοιχεί σε ποσοστά 20% έως 30% επί του βασικού μισθού των γενικών διευθυντών!

Το STI προτείνεται μάλιστα να συνδέεται με την επίτευξη ετήσιων εταιρικών και ατομικών KPIs (σ.σ.: τα Key Performance Indicators – KPIs είναι μετρήσεις που δείχνουν πόσο κοντά βρίσκεται κάποιος στην επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων), τα οποία θα ευθυγραμμίζονται και με τα KPIs του διευθύνοντος συμβούλου (CEO). Το STI ως ποσοστό επί του ετήσιου μισθού θα ορίζει το μέγιστο δυνατό bonus, συμπεριλαμβανομένης της υπερεπίτευξης των στόχων και προτείνεται να εφαρμοστεί από το 2026.

Προηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο η «μεγαλοπρεπής» αύξηση του μισθού του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα (παραιτήθηκε πρόσφατα), η οποία εκτόξευσε τις μηνιαίες αποδοχές του από τις 7.374 ευρώ στις 13.417 ευρώ, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών των ΕΛΤΑ. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, ο μηνιαίος μισθός του έλληνα Πρωθυπουργού ανέρχεται στο ποσό των 6.203,08 €.

Το οξύμωρο είναι πως ο κ. Σκλήκας, λίγο προτού παραιτηθεί, προειδοποιούσε πως «εάν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων, θα τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους».

Οργιο σπατάλης

Πάντως, το όργιο σπατάλης στα ΕΛΤΑ, τα οποία αντιμετωπίζουν και πάλι κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας, ήταν σε γνώση και του Υπερταμείου. Οπως μαρτυρούν οι οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΤΑ για τη χρήση του 2024, που δημοσιεύτηκαν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, το 2024 δόθηκαν συνολικά 481.000 ευρώ για μισθούς και bonus των στελεχών, έναντι των 366.000 ευρώ το 2023. Δηλαδή, τα επτά ανώτατα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης αποφάσισαν για τους εαυτούς τους μία αύξηση της τάξεως των 115.000 ευρώ!

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη αύξηση μισθών στα διευθυντικά στελέχη των ΕΛΤΑ μέσα στα τελευταία δύο χρόνια (!) και μάλιστα σε μία περίοδο που η εταιρεία προσπαθούσε ακόμα να επιτύχει την εξυγίανσή της, ακολουθώντας – υποτίθεται – συγκεκριμένο σχέδιο μετασχηματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ, την περίοδο 2020 – 2021, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, από τη θέση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχε εγκρίνει τη χρηματοδότησή τους με το ποσό των 280 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ετσι, σήμερα, από τη θέση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βρίσκεται και πάλι μπροστά του το ίδιο πρόβλημα. Επιπλέον, καλείται να διαχειριστεί ξανά τα προβλήματα οικονομικής διαχείρισης των ΕΛΤΑ, μεταξύ των οποίων πλέον και οι προτεινόμενες «προκλητικές» αναπροσαρμογές των βασικών αμοιβών των επτά γενικών διευθυντών των ΕΛΤΑ.

Με βάση τις εισηγήσεις προς τη ΓΣ, τις οποίες αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας του ανώτατου team management (χωρίς τις αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου) προβλέπεται να εκτοξευθεί από τα 390.684 ευρώ στα 750.000 ευρώ! Θα αυξηθεί δηλαδή κατά 359.316 ευρώ!

Πέραν των αυξήσεων σε χρήμα, προτείνονται και πρόσθετες παροχές που «μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εταιρικό αυτοκίνητο, κάλυψη εξόδων κίνησης, εταιρική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, συσκευή και φορητό υπολογιστή».

Οπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη εισήγηση, «στόχος είναι η δημιουργία ενός διαφανούς, δίκαιου και ανταγωνιστικού συστήματος αμοιβών που θα ενισχύσει την προσέλκυση, παρακίνηση και διατήρηση στελεχών υψηλής αξίας, τα οποία θα συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχία του στρατηγικού μετασχηματισμού της εταιρείας των ΕΛΤΑ».