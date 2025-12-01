Σε απάντηση πρόσφατου δημοσιεύματος των Νέων, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) διευκρινίζουν ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στις αποδοχές των στελεχών τους. Όπως αναφέρουν, η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί μόνο όταν ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός της εταιρείας και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προτάσεις που είχαν τεθεί αφορούσαν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές. Τα ΕΛΤΑ υπογραμμίζουν ότι επιδιώκουν να βρουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Όπως επισημαίνεται, οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση για το θέμα θα πραγματοποιηθεί με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας και στην πορεία του επιχειρησιακού της σχεδίου.