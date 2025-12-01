Πρωτοφανής ήταν η συμμετοχή των αγροτών του συλλόγου της Λαμίας στη γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας (1/12) στο κοινοτικό κατάστημα της Ανθήλης.

Σύμφωνα με το tvstar.gr η συγκέντρωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι ήταν περισσότεροι από κάθε άλλη φορά και αποφασισμένοι να προχωρήσουν δυναμικά σε κινητοποιήσεις. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και χωρίς καμία άλλη συζήτηση. Το μπλόκο θα στηθεί πάνω στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στον κόμβο του Μπράλου.

Την Τρίτη (2/12) οι επικεφαλής των συλλόγων όλης της Φθιώτιδας θα συναντηθούν στο Λιανοκλάδι για να πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Πάντως, νωρίτερα σήμερα σε γενική συνέλευση που έκαναν οι αγρότες της Λοκρίδας, αποφάσισαν να στήσουν το μπλόκο τους στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στη γέφυρα της Αταλάντης. Το ραντεβού δόθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα (8/12) και η συμμετοχή θα είναι δυναμική.

