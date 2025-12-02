Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, με τους αγρότες να στήνουν νέα μπλόκα σε οδικούς άξονες και τελωνεία, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι ότι δεν πρόκειται να να κάνουν βήμα πίσω. «Ήρθαμε για να μείνουμε», διαμηνύουν οι αγρότες.

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν το μπλόκο, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία τους με νέα τρακτέρ και μηχανήματα.

Μετά τη χθεσινή απογευματινή συνέλευση, επιβεβαιώθηκε ότι οι αγρότες σκοπεύουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Νέες αφίξεις αναμένονται σήμερα από χωριά της Λάρισας και της Μαγνησίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του μπλόκου.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Η κυκλοφορία στην εθνική οδό έχει διακοπεί, ενώ η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι αγρότες της Νίκαιας δηλώνουν πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Ζητούν λύσεις για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Παράλληλα, κτηνοτρόφοι της περιοχής θα βρεθούν σήμερα Τρίτη στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπου θα μοιράσουν γάλα στους διερχόμενους πολίτες, θέλοντας να αναδείξουν τα προβλήματα του κλάδου τους.

Εντυπωσιακά πλάνα από drone στο ενισχυμένο μπλόκο της Νίκαιας

Στήριξη στους συλληφθέντες αγρότες

Εκτός από την ενίσχυση του μπλόκου στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια της Λάρισας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Εκεί απολογούνται συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Οργανωμένη αντιπροσωπεία θα μεταβεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, προκειμένου να στηρίξει τους κατηγορούμενους και να ζητήσει την απαλλαγή τους.

Ιωάννινα: Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιας, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Χθες το βράδυ, αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων της Άρτας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πως θα βγουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη μορφή και το σημείο της κινητοποίησης.

Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας προγραμματίζουν κινητοποιήσεις

Κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να ξεκινήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας.

Ειδικότερα, αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.

Στην Αιγιάλεια, μέλη του αγροτικού συλλόγου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» πραγματοποίησαν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας στο εργατικό κέντρο του Αιγίου.

Όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον κόμβο του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσουν στην περιοχή Σταυροδρόμι, τα μέλη του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ερυμάνθου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις.

Αναμένονται ώρες αποκλεισμών στα τελωνεία

Στην Εγνατία Οδό νέο μπλόκο αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Συνεχίζεται ο πολύωρος αποκλεισμός του ρεύματος προς Αθήνα στην Εθνική Οδό, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων. Εκεί, οι αγρότες του δήμου Δέλτα κρατούν τον δρόμο κλειστό από χθες το μεσημέρι και παραμένουν, όπως λένε, σταθεροί στις θέσεις τους, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, μέσα στις επόμενες ώρες, να κλείσουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ–ΜΠΕ μέλη της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, το μπλόκο στα Μάλγαρα, το οποίο στήθηκε αιφνιδιαστικά χθες το πρωί, ενισχύεται συνεχώς, καθώς ολοένα και περισσότεροι αγρότες από την ευρύτερη περιοχή συσπειρώνονται και καταφθάνουν στο σημείο για να στηρίξουν την κινητοποίηση.

Προηγήθηκε ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο τελωνείο των Ευζώνων. Αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου του τελωνείου. Η αστυνομία είχε δημιουργήσει φραγμό, ωστόσο οι αγρότες, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, κατάφεραν μέσα από χωράφια να περάσουν και να κλείσουν την είσοδο του τελωνείου.

Πολύ μεγάλο μπλόκο αποφάσισαν και για το τελωνείο των Κήπων, αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σήμερα αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης αναμένεται να διευκρινιστεί τι θα γίνει με το μπλόκο της Επανομής και της Χαλκιδικής, της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα οι αγρότες θα φτάσουν στο αεροδρόμιο και επιπλέον διατυπώνεται πρόθεση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

«Την Τρίτη όλοι οι αγροτικοί φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας συναντώνται στην Ελευθερούπολη για να ληφθεί απόφαση ως προς τη συνέχεια των κινητοποιήσεων», ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής, Νίκος Μποτρότσος.

Στις Σέρρες, νέο μπλόκο στον Προμαχώνα αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη Γενική συνέλευση, το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Λευκώνα.

