Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026, και τα οποία δεν θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τότε, υπάρχει το ενδεχόμενο να ενταχθούν σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, τονίζει ο επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ραφαέλε Φίτο, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αυτιά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών.

Ο κ. Αυτιάς ρώτησε τον Επίτροπο με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθούν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2026.

Παράλληλα, ο κ. Φίτο σημείωσε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι «αποτέλεσμα συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία είχαν ζητήσει τη μεταφορά των έργων».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο πλήρης διάλογος του ευρωβουλευτή με τον επίτροπο:

Γ. Αυτιάς: Υπάρχει ένα ερώτημα. Μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά το καλοκαίρι του 2026, εάν κάποια έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί θα τελειώσουν με χρήματα των κρατικών προϋπολογισμών ή θα δώσετε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τα έργα αυτά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης; Και μετά το Ανάκαμψης τί κ. Φίτο;

Ρ. Φίτο: Έχουμε την καταληκτική ημερομηνία. Τον περασμένο Ιούνιο, παρουσιάσαμε με τον Επίτροπο Ντομπρόβσκις (Dombrovskis) τη δυνατότητα, τα κράτη μέλη τα προγράμματα να τα μεταθέσουν, εκείνα τα οποία κινδυνεύουν με καθυστέρηση, από τον μηχανισμό στη Συνοχή, σε άλλα προγράμματα, και είπαμε ότι αυτό είναι μια δυνατότητα. Είχαμε σημαντικές διαπραγματεύσεις, καταβάλλεται προσπάθεια με κάθε κράτος μέλος, με όλα τα κράτη μέλη που θέλουν να κάνουν αυτή τη μετάθεση. Οπότε από τον μηχανισμό ανθεκτικότητας να πάνε σε άλλα ταμεία αυτά τα προγράμματα. Είναι ακριβώς αυτές οι τροποποιήσεις και η αναθεώρηση που κάνουμε σε συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη.

