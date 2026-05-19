Η ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη των κινήσεων του Άρη για τη νέα χρονιά. Και δεν έχει λίγα στα χέρια του να διαχειριστεί.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο προγραμματισμός έχει ήδη αρχίσει εδώ και αρκετό διάστημα, με ένα από τα βασικά ζητήματα να αφορά την υπόθεση του Γιώργου Αθανασιάδη όσον αφορά το μέτωπο των συμβολαίων που ολοκληρώνονται. Ο 33χρονος τερματοφύλακας συγκαταλέγεται στα λίγα συμβόλαια που εκπνέουν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο για τους «κιτρινόμαυρους», κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές τον προηγούμενο 1,5 μήνα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία, κυρίως λόγω της οικονομικής απόστασης που υπάρχει. Η αρχική πρόταση του Αρη προβλέπει χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με εκείνες που λαμβάνει φέτος ο Αθανασιάδης, το οποίο αποτελεί και… αγκάθι μέχρι στιγμής.

Ο Έλληνας γκολκίπερ δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο παραμονής στους «κιτρινόμαυρους», ωστόσο σκοπεύει να εξετάσει και άλλες προοπτικές που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Πρώτα απ’ όλα περιμένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την Κοτσαέλισπορ. Η τουρκική ομάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της προχθές και δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να υπάρξει επικοινωνία με την πλευρά του παίκτη, ο οποίος αναζητά ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο στην καριέρα του.

Η αλήθεια είναι πως η Κοτσαέλισπορ μπορεί να προσφέρει οικονομικά δεδομένα που δύσκολα θα βρει στην ελληνική αγορά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει ήδη συμφωνία ή ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε οριστική κατάληξη.

Από την πλευρά του, ο Αρης παρακολουθεί τις εξελίξεις και τηρεί στάση αναμονής, δίνοντας χρόνο στον ποδοσφαιριστή. Νέος κύκλος επαφών αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν προχωρήσει η προοπτική της Τουρκίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Αθανασιάδης αναμένεται να στραφεί περισσότερο προς την ελληνική αγορά, όπου υπάρχει και το ενδιαφέρον του Ηρακλή, χωρίς ωστόσο να αποτελεί αυτή τη στιγμή την προτεραιότητά του.